Científicos marcharon en el Obelisco en rechazo al ajuste: "Hay un desmantelamiento absoluto" El sector se movilizó en contra del desfinanciamiento del Gobierno y por los 400 becarios que se quedaron sin trabajo en julio. "Nos quisieron destruir con la Ley Bases y no lo lograron", remarcaron. Por Agregar C5N en









Científicos marcharon en el Obelisco.

El sector científico tecnológico nacional marchó en el Obelisco en defensa de la ciencia argentina y en rechazo al ajuste del Gobierno, ya que el eje del reclamo es un mayor presupuesto y la reincorporación de más de 400 becarios despedidos. La convocatoria se replicó en otros puntos del país, por lo que se tornó federal.

La periodista Lucila Entin expuso en el móvil de Argenzuela, por C5N, que la convocatoria fue masiva y detalló los fundamentos del reclamo: "Muchísima gente concentrada en el Obelisco para defender la ciencia argentina. La consigna era ponerse la camiseta, traer la bandera, defender la ciencia y denunciar el desfinanciamiento al sistema científico. También hay 400 becas en el Conicet que no se prorrogaron y hay muchos organismos en conflicto".

En tal sentido, un ingeniero electrónico llamado Claudio apuntó hacia los recortes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. "El INTI está sufriendo un desmantelamiento absoluto. Nos quisieron destruir con la Ley Bases y no lo lograron, después vinieron con un decreto donde también nos destruían. Eso logramos derribarlo en el Congreso con el amplio consenso del resto de los políticos", advirtió en diálogo con Entin.

En tanto, el Grupo EPC lanzó un informe sobre el deterioro del sector y el director, Nicolás Alejo Lavagnino, marcó en redes sociales que "en el consolidado de dos años y medio de gestión, 6.400 empleos menos en el sector, a razón de 7 puestos destruidos por día".

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