12 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Científicos marcharon en el Obelisco en rechazo al ajuste: "Hay un desmantelamiento absoluto"

El sector se movilizó en contra del desfinanciamiento del Gobierno y por los 400 becarios que se quedaron sin trabajo en julio. "Nos quisieron destruir con la Ley Bases y no lo lograron", remarcaron.

Por

Científicos marcharon en el Obelisco.

El sector científico tecnológico nacional marchó en el Obelisco en defensa de la ciencia argentina y en rechazo al ajuste del Gobierno, ya que el eje del reclamo es un mayor presupuesto y la reincorporación de más de 400 becarios despedidos. La convocatoria se replicó en otros puntos del país, por lo que se tornó federal.

El eclipse total de sol se podrá ver durante el mediodía en Argentina.
Te puede interesar:

Cómo ver en vivo la transmisión de la NASA sobre el eclipse de sol

La periodista Lucila Entin expuso en el móvil de Argenzuela, por C5N, que la convocatoria fue masiva y detalló los fundamentos del reclamo: "Muchísima gente concentrada en el Obelisco para defender la ciencia argentina. La consigna era ponerse la camiseta, traer la bandera, defender la ciencia y denunciar el desfinanciamiento al sistema científico. También hay 400 becas en el Conicet que no se prorrogaron y hay muchos organismos en conflicto".

En tal sentido, un ingeniero electrónico llamado Claudio apuntó hacia los recortes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. "El INTI está sufriendo un desmantelamiento absoluto. Nos quisieron destruir con la Ley Bases y no lo lograron, después vinieron con un decreto donde también nos destruían. Eso logramos derribarlo en el Congreso con el amplio consenso del resto de los políticos", advirtió en diálogo con Entin.

En tanto, el Grupo EPC lanzó un informe sobre el deterioro del sector y el director, Nicolás Alejo Lavagnino, marcó en redes sociales que "en el consolidado de dos años y medio de gestión, 6.400 empleos menos en el sector, a razón de 7 puestos destruidos por día".

Noticia en desarrollo...

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El eclipse total de sol se podrá ver durante el mediodía en Argentina.

Eclipse total de sol: a qué hora es y cómo verlo en Argentina

la uba cumple 205 anos frente a su crisis mas dificil: ni siquiera podemos imaginar un sistema cientifico a futuro

La UBA cumple 205 años frente a su crisis más difícil: "Ni siquiera podemos imaginar un sistema científico a futuro"

La NASA intentará observar el impacto en tiempo real.

La colisión de un cohete en la luna dejará un cráter de 18 metros

La extensión de la Amazonia se estima en 7.000.000 kilómetros cuadrados repartidos en nueve países.

Descubrimiento histórico: un escaneo láser reveló los restos de una civilización oculta bajo la Amazonia

Las cifras de hospitales nacionales como el Garrahan desmienten las afirmaciones libertarias. 

Los datos detrás de otro decreto "tribunero" de Milei: los extranjeros en hospitales públicos no llegan ni al 1%

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro y movilización contra el ajuste en salud

Rating Cero

Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.
play

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña, el nuevo álbum de la cantante, en Buenos Aires.

"Un faro en este mundo", Charly García asistió a la presentación del último disco de Julieta Venegas

Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.

Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.

Dejó TN tras 17 años y después del escándalo tomó una decisión fuerte con su mujer

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

La relación que detonó la familia Stoessel.

Se supo por qué Tini Stoessel no habría invitado a sus padres a su boda

últimas noticias

play
Las participantes atravesaron momentos de mucha sensibilidad al recordar sus historias de vida.

Récord mundial en Gran Hermano: por primera vez, las últimas nueve participantes son mujeres

Hace 1 hora
play

Científicos marcharon en el Obelisco en rechazo al ajuste: "Hay un desmantelamiento absoluto"

Hace 1 hora
play
El Licenciado Gonzalo Moreno expuso los fundamentos para defender la vigencia de la Ley 23.316.

Más desregulaciones: denuncian que el Gobierno quiere desmantelar la industria nacional del doblaje

Hace 1 hora
Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña, el nuevo álbum de la cantante, en Buenos Aires.

"Un faro en este mundo", Charly García asistió a la presentación del último disco de Julieta Venegas

Hace 1 hora
Una participante del reality tuvo un accidente y contó los detalles en redes.

Una ex Gran Hermano chocó con su auto y lo contó en redes: "Nos dimos un golpazo"

Hace 1 hora