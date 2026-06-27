El último posteo de Ernestina Pais antes del accidente: "Gracias, vida" La periodista atravesaba un buen momento personal, algo que había reflejado en las publicaciones que compartió en sus redes sociales apenas unas horas antes de chocar contra una formación del Tren de la Costa. Agregar C5N en









Ernestina Pais dejó un mensaje horas antes de su muerte.

La periodista y conductora Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años después de ser atropellada por el Tren de la Costa en San Isidro mientras manejaba su Honda Civic. En medio de la conmoción en el mundo del espectáculo, los usuarios reflotaron sus últimas publicaciones, que ahora toman un nuevo valor.

En medio del dolor, los últimos posteos que la periodista publicó horas antes del accidente empezaron a viralizarse. Uno de ellos, el más comentado por los usuarios, es una historia relacionada con El Divorcio del Año, la obra de José María Muscari en la que actuaba. En la imagen, la presentadora, feliz por el anuncio de nuevas funciones, escribió: "Se agregan destinos. ¡Gracias, vida!".

Credito: Captura de pantalla. Luego, posteó un video animado, en el que el personaje está acostado en una cama y aparece acompañado por una frase en inglés que traducida significa: "Buenas noches para mí. Me quiero muchísimo. Soy todo para mí". Estas palabras, luego de conocer el trágico final que tuvo una de las mejores conductoras argentinas, conmocionan ya que coinciden con las versiones de que Ernestina estaba atravesando un cambio muy importante en su vida, luego de pasar años luchando contra las adicciones.

Créditos: captura de pantalla. José María Muscari, "devastado" por la muerte de Ernestina Pais: "Fue desgarrador" La conductora se dirigía este viernes al Teatro Niní Marshall, ubicado en la ciudad de Tigre, donde se iba a presentar con la obra El Divorcio del Año junto a Juan Palomino, Fabián Vena, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal.

El mediático salió corriendo para el lugar de la tragedia en un paso a nivel en la localidad de Martínez, y quedó completamente shockeado por las imágenes. Con gran dolor estuvo presente en los momentos más impactantes, minutos después del choque fatal.