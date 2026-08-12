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"Un faro en este mundo", Charly García asistió a la presentación del último disco de Julieta Venegas

La cantante mexicana presentó su último álbum en Buenos Aires y la leyenda de la música argentina pasó por el evento. La pianista lo definió como "una de mis mayores influencias".

Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña

Julieta Venegas y Charly García en la presentación de Norteña, el nuevo álbum de la cantante, en Buenos Aires.

Charly García, de 74 años, pasó por la presentación que hizo Julieta Venegas en Buenos Aires de su último álbum, Norteña. La cantante le agradeció en Instagram y lo definió como "una de mis mayores influencias y un artista que siempre ha sido un faro en este mundo".

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.
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En la cumbre de música latinoamericana también estuvo presente “Zorrito” Von Quintiero, histórico colaborador y amigo de García.

El músico se convirtió en una referencia para su colega mexicana por la preferencia compartida por el piano. La artista se había formado como pianista clásica y cuando comenzó con el salto a la fama se encontró con una sobrepoblación de guitarras. García le mostró hasta dónde se podía llegar con el teclado que tanto amaban.

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Además, en 2018 Venegas condujo el primer capítulo de BIOS. Vidas que marcaron la tuya, dedicado a reconstruir la trayectoria del creador de Demoliendo hoteles. Inevitablemente conoció a su ídolo desde una perspectiva más íntima y recorrió su historia acompañada por figuras como Pedro Aznar, David Lebón, León Gieco, Juanse y Palito Ortega.

La cantante reconoció en ese contexto que conocerlo la intimidaba debido a la admiración que sentía por su obra.

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Qué historia cuenta Julieta Venegas en Norteña

En Norteña, la compositora vuelve a la Tijuana en la que creció tras nacer en Estados Unidos y combina elementos del regional mexicano con la sensibilidad pop. Es un regreso a casa. Cuenta con colaboraciones con Natalia Lafourcade, Bronco, El David Aguilar, Yahritza y Su Esencia y Ruzzi.

Venegas escribió el álbum en Buenos Aires, la distancia le despertó la necesidad de ahondar en sus raíces, su familia y el pasado en el que convivió al lado de una frontera. Esa búsqueda también quedó plasmada en Norteña. Memorias del comienzo, el libro con el que amplía ese universo personal y artístico.

El libro en el que Julieta Venegas amplió el regreso a sus raíces junto a su álbum homónimo.

El libro en el que Julieta Venegas amplió el regreso a sus raíces junto a su álbum homónimo.

Aún así, la cantante vivió alrededor de ocho años en Buenos Aires y encontró un espacio para bajar el ritmo, criar a su hija y reencontrarse con la música por placer. Por lo que su regreso a la ciudad también tiene algo de volver a su hogar.

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