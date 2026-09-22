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El despiadado descargo del marido del ex de Solange Abraham: "Ojalá trabajes el resentimiento"

Lautaro Marchesini, actual esposo de Da Corte, volvió a explotar en las redes sociales y apuntó sin piedad contra la participante.

Lautaro Marchesini

Lautaro Marchesini, actual pareja de su exmarido, apuntó sin piedad contra Sol.

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Desde la producción de LAM le escribieron a Da Corte sobre lo que dijo Sol en PH y él se negó rotundamente a una entrevista: "Nunca jamás". Por su parte, Lautaro Marchesini, su actual marido, reapareció en Instagram con un extenso descargo en el que cuestionó la exposición que tuvo la relación por parte de Abraham.

"Cuando una persona no tiene contenido propio, termina haciendo de la vida y la privacidad ajena su tema principal. Hablar constantemente de nosotros, de nuestra intimidad y de cosas que no le pertenecen dice mucho más de quien lo hace que de nosotros", comenzó diciendo Marchesini.

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

En ese contexto, aseguró que detrás de esas referencias personales existe un conflicto que, según su versión, ella todavía no logró superar: "El resentimiento es algo que se puede trabajar y sanar, incluso con la ayuda de especialistas. Ojalá algún día puedas hacerlo y encontrar algo propio de qué hablar, sin necesitar exponernos para sentirte relevante".

"Yo también podría hablar. Podría contar muchas cosas y quizás ese castillo que construiste se caería en tres segundos. Pero hay una diferencia: yo elijo la privacidad, el respeto y, sobre todo, mi paz mental", expresó sobre los aspectos privados a los que hacia referencia.

Sin embargo, aseguró que su intención no es entrar en una disputa pública. "No necesito destruir a nadie para defender quién soy ni para demostrar mi verdad. Mi vida con Marce nos pertenece a nosotros. Y mientras otros necesitan hablar de ella, nosotros preferimos vivirla", afirmó y deslizó, en referencia a Abraham: "Cuatro años y no sanar...".

No es la primera vez que Marchesini se refiere públicamente a Sol. Cuando la exparticipante reingresó este año a la casa de Gran Hermano, él realizó un fuerte descargo a través de sus redes sociales en el que apuntó directamente contra ella.

"Ahora salgo en las noticias donde la gente homofóbica me insulta, no entiendo por qué", comenzó Marchesini, quien manifestó su enojo por la exposición mediática que tomó el tema tras el ingreso de Abraham al reality. Sin filtros, lanzó una contundente acusación: "Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas, no tengo problema en hablar".

Lautaro Marchesini y Lautaro Da Corte.

Lautaro Marchesini y Lautaro Da Corte.

Qué dijo Sol Abraham en PH sobre su expareja

La exparticipante contó en el programa de Andy Kusnetzoff cómo se enteró de que su exmarido era gay. "Mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Es gay, sí. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo y para mí también fue como un alivio; para los dos fue lo mejor y fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí porque no me gusta perder el tiempo, fuimos re felices y tenemos una hija", expresó.

Abraham en PH.

Abraham en PH.

Luego relató cómo vivió el proceso del final de la relación: "Pasaron ciertas situaciones, se lo planteé y él me lo negaba. Yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando y no sabía bien qué. Yo no tengo tabúes con eso. El amor se transformó y quizá en ese momento era más de familia".

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