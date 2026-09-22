22 de septiembre de 2026 Inicio
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Desesperada búsqueda de un joven de 18 años en Caballito: se fue de su casa con los ahorros de su mamá

Román Coronel fue visto por última vez el lunes al mediodía en la esquina de Malvinas Argentinas y Pedro Goyena. Según su familia, dejó de contestar los mensajes y apagó su celular.

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Roman Coronel

Roman Coronel, de 18 años, se subió a un auto de aplicación y no volvió a comunicarse con su familia. 

Un joven de 18 años es intensamente buscado en Caballito después de que su familia denunciara que no sabe nada de él desde el lunes al mediodía, cuando se fue de su casa con una valija y los ahorros de su madre. A partir de ese momento, dejó de contestar los mensajes y apagó su celular.

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Román Coronel fue visto por última vez cuando salió del edificio donde vive con su mamá y sus hermanos, en la esquina de Malvinas Argentinas y Pedro Goyena. Según las cámaras, bajó del ascensor a las 9.30 pero recién salió a las 12.30, momento en el que se subió a un auto de aplicación color champagne con una mochila, una valija y u$s10.000 que había sacado de la caja fuerte.

Después de esa secuencia, no se sabe hacia dónde se dirigió. "No sabemos nada, todo lo que fuimos reconstruyendo fue gracias a los videos de vecinos y del edificio. Estoy desesperada, ya pasaron más de 24 horas", expresó su mamá, Carolina, a TN.

Todo salió a la luz cuando el padre de Román le avisó que había intentado comunicarse con él sin éxito durante la tarde. Al llegar de trabajar, Carolina notó que su hijo no estaba y que la habitación estaba revuelta: faltaban pertenencias y el dinero de la caja fuerte. El último registro fue un audio que el joven recibió antes de apagar el celular a las 19.20, momento en que dejó de consumir datos.

Desde entonces, la familia comenzó a rastrear a amigos, excompañeros, conocidos de la facultad e incluso a una exnovia de la infancia, pero nadie sabe nada. "No tenemos nada, no tiene redes sociales, no habló con nadie. Solo usa TikTok y no había actividad reciente. Preguntamos en todas las aplicaciones, pero ninguna nos puede dar información porque es mayor de edad, ni siquiera conseguimos la patente del auto", lamentó su madre.

Las últimas horas de Román se reconstruyeron con el testimonio de su mamá, que contó que el joven pasó todo el fin de semana en su casa y el domingo cenaron juntos "paty con fideos" antes de irse a dormir.

La familia presentó la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B y la causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, bajo la carátula "Averiguación de Paradero". Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar seguir el recorrido del auto en el que se subió el lunes.

Quién es Román Coronel, el joven buscado en Caballito

Román Coronel es de tez trigueña, mide 1,80 metros, es de contextura delgada y no posee tatuajes ni piercings. Al momento de desaparecer vestía una campera azul de abrigo, pantalón negro y zapatillas negras. Llevaba una mochila y una valija.

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