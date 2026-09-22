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El nuevo emprendimiento de un exGran Hermano dedicado a las mascotas que es furor en las redes

Alejado de los medios, el exparticipante de la edición de 2023 abrió su propio negocio en la zona de Canning. "Este proyecto nació más de una necesidad que por una idea", expresó. ¿De qué se trata?

Recreo perruno: una guardería canina donde además hay servicio de adiestramiento. 

Recreo perruno: una guardería canina donde además hay servicio de adiestramiento. 

El nuevo emprendimiento de un exGran Hermano dedicado al cuidado de las mascotas revolucionó las redes sociales. Se trata de Recreo Perruno, una guardería canina en la zona de Canning surgida "más por una necesidad que por una idea", según palabras del propio exparticipante del reality más famoso de la televisión argentina.

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Lisandro Martínez que participó de la edición de 2023 junto a personajes como Juliana "Furia" Scaglione y que además integró el grupo "Los Bros" junto a Martín Ku ("El Chino"), Nicolás Grosman y Bautista Mascia, se alejó de los medios y realizó una apuesta junto a su novia Mili en la que se dedican a cuidar de los peludos.

Ambos tienen seis perros y ante las necesidades que empezaron a surgir en el cuidado de sus mascotas surgió la idea del emprendimiento: "Saben lo difícil que es encontrar un lugar donde cuiden a los perros, como por ejemplo, en las vacaciones", expresó Lisandro a TN Show.

Lisandro reveló las malas experiencias que tuvo al dejar a sus animales al cuidado de otras guarderías caninas, entonces se le ocurrió la idea de crear la propia. "Me los devolvieron llenos de rastas, sucios y asustados. Quisimos armar un lugar verde en el cual ellos puedan correr y jugar. Los perros necesitan interactuar con otros”, explicó.

En ese sentido, contó que el lugar donde montó la guardería era un basural que tuvo que adaptar para que lo disfruten los perros. “Nuestra prioridad es que estén bien cuidados. Tampoco tienen forma de escaparse, lo que es una tranquilidad para sus dueños”, afirmó.

El exhermanito abrió su corazón al hablar del vínculo con sus perros. Recordó a la mascota que lo acompañó durante 11 años y que murió en una Navidad por los fuegos artificiales: “La encontramos muerta abajo de la camioneta. A partir de ahí nunca pude tener una mascota de vuelta. Era como que yo sentía que traicionaba la memoria de mi mejor amiga”.

Con el tiempo, una foto de una perrita abandonada lo impulsó a volver a adoptar: “Cuando la vi dije que era el momento de abrirse al amor de nuevo”. Hoy convive con seis animales y lo cuenta con humor y ternura: “No me importa tener la ropa llena de pelos. Se nos fue de las manos, ja, ja. ¡Casi que no tengo lugar para acostarme! Es el amor más lindo que existe”.

Recreo Perruno además de cuidado, ofrece baños y peluquería para las mascotas, traslados para aquellas personas que no tengan transporte y, hace unos días también lanzaron dos talleres de adiestramiento con profesionales: un curso para cachorros de hasta 1 año y otro para perros rescatados.

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