"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay Solange Abraham detalló cómo ayudó a su exesposo a salir del closet y cómo se lo contó luego a la hija que tuvieron juntos. "A mí me pareció buena idea apoyarlo", aseguró la flamante campeona del reality de Telefe. Agregar C5N en









Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, Solange Abraham, detalló cómo ayudó a su marido a salir del closet y aceptar su orientación sexual. "Pasaron ciertas cosas que me llevaron a pensar. Se lo planteé, lo negaba. Yo me quise separar porque había algo que no me estaba cerrando", contó la campeona este sábado en Telefe.

El exmarido de Sol es Marcelo Da Corte y juntos crían a Delfina, de 9 años. Según reconstruyó la actriz, no se separaron por una infidelidad, sino después de que ella advirtiera que algo no funcionaba dentro de la pareja y comenzara a considerar que su marido tal vez fuera gay. "Me pareció buena idea apoyarlo", apuntó la participante del reality.

View this post on Instagram Con el tiempo, Da Corte le contó que sentía atracción por hombres y que se había enamorado de uno. La charla definitiva tuvo lugar durante un viaje. "Yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta", sostuvo la modelo.

"Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión", aseguró y remarcó que no considera que el matrimonio haya sido un error: "No fue una pérdida de tiempo. Fuimos re felices y tuvimos una hija".

Abraham describió su estado en los últimos meses de relación como estar "en modo avión", pero negó haberla pasado "mal" durante su matrimonio. "Yo creo que el amor se transforma y en ese momento era más de familia", concluyó en Podemos hablar.

Cuánto ganó Sol Abraham por Gran Hermano y qué diferencia hay con la primera edición del reality La participante tucumana se llevó la suma de $70 millones, que tomados al tipo de cambio actual representan unos u$s45.602,61, aproximadamente. Además, del efectivo ganó una casa prefabricada y un reintegro de gastos realizados con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada. El premio en dólares es una suma infinitamente menor que la que se entregó en 2001. El premio que se llevó Marcelo Corazza tras ganar el certamen, después de 63 días de encierro, fue un cheque de $121.200, que en aquel momento de la convertibilidad equivalía a u$s121.200, por la paridad de un peso por dólar.