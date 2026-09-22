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Una ex Gran Hermano tuvo una separación conflictiva, volvió a apostar al amor y presentó a su nuevo novio

La exparticipante cautivó las redes mediante enigmáticas postales que esconden el secreto mejor guardado.

La ex hermanita blanqueó su romance.

La ex hermanita blanqueó su romance.

La exparticipante de Gran Hermano Zoe Bogach sorprendió a sus seguidores de Instagram. A través de sus historias, el pasado domingo los invitó a ver un video especial en su canal de YouTube que revelaba un detalle muy íntimo.

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Tras el escandaloso y conflictivo final de su relación con Manu Ibero, la influencer decidió dar vuelta la página definitivamente. Mediante este material audiovisual, dejó en claro que volvió a apostar al amor con un nuevo compañero.

Las imágenes compartidas resumen un reciente viaje de placer al sur argentino, donde disfrutó de la nieve en Bariloche. Allí se la pudo ver muy acaramelada junto a un joven de ojos claros que la escoltó entre tragos y esquí.

“Hoy domingo, con lluvia y qué mejor que mirar mi último video en el canal”, lanzó la modelo enfocando la pantalla de su televisor. De fondo, su flamante novio acotaba a sus declaraciones sin mostrar su rostro ante la cámara.

Aunque la influencer prefirió resguardar la identidad del muchacho y no aportar más datos, oficializó este romance ante su comunidad. Así, cerró la polémica etapa mediática que la vinculaba a su anterior pareja.

La historia que subió la ex hermanita.

La historia que subió la ex hermanita.

Zoe Bogach aconsejó no inscribirse a Gran Hermano

Ante la reciente convocatoria de Gran Hermano para la edición 2027, la modelo utilizó su cuenta de TikTok para lanzar una fuerte advertencia a los postulantes. “¿Te doy un consejito? No te anotés. No te anotés. Si no querés salir mambeado, no te anotés”, sentenció sin filtros.

Dirigiéndose a los padres de los jóvenes, enfatizó los graves riesgos psicológicos que conlleva la exposición extrema que propone el formato de Telefe. “Ese programa te arruina la cabeza. Si los productores no te cuidan, cag... Salís loca, y es verdad”, reflexionó con dureza.

Bogach justificó sus dichos denunciando la nula contención frente a la exposición, agravada cuando ingresó su expareja en la edición 2026. “¿Cómo no quieren que esté crazy? Si tenías una vida y después de Gran Hermano tenés otra”, disparó al recordar esa situación.

La influencer reveló que aceptó un Derecho a Réplica solo a cambio de integrar un espacio de streaming, pero denunció un destrato atroz al finalizar. “Me echaron como a un perro, ni me dejaron entrar al canal, con el frío que hacía y mi madre enferma”, lamentó.

Finalmente, concluyó su descargo exponiendo serias irregularidades laborales y presiones mediáticas por parte de las autoridades del programa. “No me pagaron un peso todavía, trabajé gratis. Además, me obligaron a hablar de temas que pedí explícitamente no tocar”, cerró tajante.

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