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El festejo a lo Messi de Sol Abraham con el trofeo de Gran Hermano: Generación Dorada

La ganadora del reality que finalizó la semana pasada en Telefe se mostró junto con el premio después de vencer a Yipio en la final.

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

La campeona de Gran Hermano Generación Dorada 2026, Sol Abraham, continúa de festejo y, en las últimas horas, sorprendió a todos en redes sociales. La exparticipante recreó la icónica foto de Lionel Messi tras ganar la Copa del Mundo.

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.
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Mostrándose recostada en la cama y abrazada al trofeo, la campeona escribió: “Hermosa mañana, ¿verdad?”. Sus seguidores respondieron con euforia dejándole cientos de mensajes, entre ellos: “Te lo merecés, sos la mejor jugadora” y “qué emoción verte”.

En paralelo a los festejos mundialistas, la ganadora brindó fuertes declaraciones en televisión, precisamente en la última edición PH con la conducción de Andy Kusnetzoff en Telefe, sobre el final de su matrimonio. Reveló que la sorpresiva ruptura familiar no fue producto de una infidelidad, sino de un sincero descubrimiento personal.

La foto que compartió Sol con sus seguidores.

La foto que compartió Sol con sus seguidores.

“Fue porque mi ex tenía fantasías con el mismo sexo y a mí me pareció buena idea apoyarlo. O sea, es gay”, confesó sin filtros, destacando que su intuición resultó fundamental para afrontar el tema.

“Busqué cómo hacer para que lo confiese y no sienta culpa”, explicó sobre aquella separación. Finalmente, admitió que durante el último tiempo de casada se encontraba viviendo “en modo avión, en automático”.

Cuánto dinero ganó Sol Abraham en Gran Hermano

Tras imponerse en una vibrante final que registró casi 30 millones de votos, Solange obtuvo una recompensa millonaria. Por convertirse en la flamante campeona del exitoso reality show, la participante se llevó un premio mayor de 70 millones de pesos. Este monto de dinero en efectivo consolida su histórica estadía dentro de la competencia televisiva.

La cuantiosa suma monetaria no fue el único beneficio que la jugadora cosechó tras superar a Yipio en los cómputos finales. Además de los millones de pesos, la ganadora se hizo acreedora de una casa prefabricada a estrenar para su futuro. Asimismo, se llevó a su hogar el tradicional e imponente trofeo diseñado exclusivamente por el orfebre Pallarols.

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

Solange Abraham ganó Gran Hermano Generación Dorada.

La lista de premios estipulada por la producción incluyó también un importante alivio para su economía personal cotidiana. La concursante recibió el beneficio del reintegro total de los gastos que haya realizado con su tarjeta de crédito. Esta devolución dineraria se ejecutará de manera directa a través de una conocida billetera virtual asociada al canal.

Durante la gala de definición, la flamante triunfadora dejó emotivos testimonios al dimensionar la magnitud de sus premios. “Vale la pena todo”, expresó entre lágrimas ante las cámaras tras consagrarse como la favorita indiscutida de los televidentes. Segundos después, abrazada a su esperado galardón, miró al cielo y gritó eufórica: “Ganamos, gracias Big”.

Su máxima rival en la final tampoco escatimó en sinceras declaraciones antes de abandonar las instalaciones del certamen. “Me llevo a toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía mucho más amena", afirmó Yipio. "Ya gané, aunque la ganadora es Sol", concluyó la subcampeona, validando el rotundo triunfo de su compañera de convivencia.

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