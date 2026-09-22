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Subida de tono y muy íntima: la propuesta que recibió Sol Abraham tras ganar Gran Hermano

La tucumana sigue disfrutando del triunfo mientras recorre distintos programas de televisión. El comentario de una excompañera del reality se robó la atención.

Luego de ganar el reality

Luego de ganar el reality, continúa recorriendo programas para hablar sobre su experiencia.

A una semana de haber ganado Gran Hermano 2026, Sol Abraham sigue recorriendo programas de televisión y streaming para hablar de su triunfo, y en una de esas apariciones recibió una propuesta que la tomó completamente por sorpresa. La tucumana se presentó este lunes en un ciclo de streaming donde Daniela Celis, exparticipante del reality, le hizo una insinuación de tono íntimo que la descolocó frente a cámara.

El conductor mantiene una pelea con una figura importante del reality.
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"Yo soy heterosexual. Nunca estuve con una mujer, pero me encantaría estar. Eso soy", comentó Daniela Celis durante la charla. Sorprendida por la confesión, Sol quiso saber qué tipo de mujer le atraía, y la respuesta fue muy clara. "Vos", contestó sin vueltas, generando la reacción tímida de la campeona, que atinó a responder con un simple "Ay, Pestañela...".

Daniela Celis.

Daniela Celis.

La situación generó risas e incomodidad entre quienes estaban en la mesa en particular en Mica Viciconte, quien estaba sentada junto a la ex participante de Gran Hermano. Viciconte salió al cruce para aclararle a Sol que su compañera "era una chamuyera", intentando bajarle el tono al momento que se había vuelto viral casi de inmediato en redes sociales.

La foto que compartió Sol con sus seguidores.

La foto que compartió Sol con sus seguidores.

El premio que recibió Sol Abraham por ganar Gran Hermano

Sol Abraham se llevó 70 millones de pesos como premio principal, una casa prefabricada y el reintegro de los gastos realizados con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual, además del trofeo de Gran Hermano que corona a la ganadora de la edición. Según comentó en una entrevista, planea repartir parte de ese dinero con sus seguidores más fieles.

La definición del podio también dejó premios para las otras dos finalistas. Yipio, que quedó en segundo lugar, recibió 20 millones de pesos y una casa prefabricada, mientras que Charlotte Caniggia, tercera en la competencia, obtuvo 10 millones de pesos.

Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

Mientras se especula con que Sol podría sumarse a MasterChef Celebrity, Yipio ya regresó a Uruguay, donde fue recibida por numerosos fanáticos y por su mamá Laura, quien atravesó varios problemas de salud en los últimos tiempos.

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