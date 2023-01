El despectivo término que la mujer de Keita Baldé usó para insultar a Wanda Nara

La esposa del senegalés evitó referirse públicamente a la polémica, pero dejó un contundente mensaje en sus historias que se interpretó como una indirecta contra Wanda Nara. Allí decidió insultarla usando un despectivo término en italiano.

"Hay mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales. ¡Estas hermosas mujeres huelen a limpio! Y luego están esas mujeres llamadas 'vaca' en la jerga italiana", escribió Simona. En italiano, el término wacche se utiliza para calificar de manera denigrante a las mujeres de reputación "dudosa" y es considerado un fuerte insulto.

Historia Simona Guatieri contra Wanda Nara Instagram @simonaguatieri

La dura respuesta de Baldé a Icardi tras la acusación de infidelidad con Wanda Nara

El miércoles pasado, apenas se conoció el escándalo, el periodista Juan Etchegoyen habló con Keita Baldé y su esposa Simona Guatieri. Ellos intentaron despegarse de la situación y no quisieron ser relacionados con "esta gente", como calificaron a Icardi y Wanda.

"Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto", expresaron. Ella afirmó que nunca le devolvió el llamado a Icardi y Keita explicó que le envió un mensaje a Mauro, pero él no le responde.

"A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo", planteó el futbolista, y su esposa agregó: "Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café".

"Mi marido es futbolista y no un escandaloso, no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado. Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente", concluyó Simona.