La foto que confirmaría el romance secreto entre Wanda Nara y Keita Baldé

"Simona Guatieri (esposa de Baldé) ha recibido las fotos de Dubai. Yo he visto las fotos de Dubai. Vi a Wanda Nara con Keita en una habitación en Dubai. No estuvieron los papás de Keita, no estuvo la hermana de Keita, el viaje de Wanda lo pagó él", había asegurado el paparazzi, muy cercano a la ex de Maxi López.

"Después de una hora al teléfono anoche con Wanda Nara y una hora hoy, quiero aclarar una cosa: Wanda no quiere entrar en esto, ella no ha filtrado esto... Ni viene por el entorno de Icardi, ni viene por el entorno de Wanda, esto viene por el entorno de Simona. Te voy a dar un título: Wanda Nara y Keita son novios", reveló Martin.

El periodista sostuvo que "Wanda Nara y Keita están viviendo un romance, he escuchado audios donde Keita le habla con mucho amor. Y Wanda lo que no entiende es por qué cuando se descubre esto, Keita cree que ha sido Wanda la que ha filtrado esto".

Sin embargo, todos son mensajes crípticos e intercambios subrepticios y por ahora no existe confirmación de los protagonistas.

Por su parte, Simona compartió un breve texto en sus historias de Instagram que podría ser leído como un mensaje para Wanda, en medio de esta tormenta en su familia. "Hay mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales. ¡Estas hermosas mujeres huelen a limpio! Y luego están esas mujeres llamadas 'vacas' en la jerga italiana", escribió.

Baldé, en tanto, también se expresó a través de la red social. "Lamento mucho que mi esposa Simona y mis dos hermosos hijos hayan terminado en el centro de esta infundada tormenta mediática. Pido encarecidamente a todos que respeten a mi familia, quienes son totalmente ajenos a los hechos narrados", indicó.