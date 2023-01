La dura respuesta del futbolista senegalés a Icardi tras la acusación de infidelidad con Wanda Nara

Tras el escándalo protagonizado por Mauro Icardi, quien compartió varias publicaciones en redes sociales sobre una supuesta infidelidad de Wanda Nara con Keita Baldé , excompañero en Inter , la esposa del delantero senegalés salió al cruce de las declaraciones del rosarino. "A nosotros no nos gusta esta vida ni este humo" , sostuvieron, y agregaron: "Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente" .

Este miércoles, el periodista Juan Etchegoyen habló con Baldé y su esposa, quienes intentaron despegarse de la situación y no quisieron ser relacionados con "esta gente", como calificaron a Icardi y Wanda.

"Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto", expresaron. Ella afirmó que nunca le devolvió el llamado a Icardi y Keita explicó que le envió un mensaje a Mauro, pero él no le responde.

"Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así, hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial", manifestaron.

"A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo", planteó el futbolista, y su esposa agregó: "Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café".

"Mi marido es futbolista y no un escandaloso, no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado. Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente", concluyó Simona.

Las publicaciones de Mauro Icardi tras los rumores de infidelidad de Wanda Nara

El futbolista rosarino hizo un par de publicaciones en Instagram sobre la infidelidad de Wanda Nara con Keita Baldé, dirigidas a Jordi Martin: "Te voy a ahorrar el chimento de mañana, así tienes tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato". Esto llamó la atención del público, ya que parecía una confirmación de la infidelidad.

Por eso, no solo quedó allí, sino que añadió: "También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajeros privados de Instagram, porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar), solo te voy a publicar mi puesta en contacto con esta chica, y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 AM de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos".

Para finalizar, Mauro Icardi explicó que el periodista español mintió mucho. "También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina. Como tercero y último, de mi ambiente quédate tranquilo que nadie te contactará nunca y si sucede te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tienes para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho", sentenció el futbolista.

Los mensajes de Icardi para la esposa de Keita Baldé

En una historia que siguió a su descargo, Mauro Icardi compartió los mensajes que le envió a Simona Guatieri, además de agregar más críticas para Jordi Martin. En italiano, el futbolista del Galatasaray le reveló la situación que había ocurrido con Wanda Nara.

"Acá te la dejo campeón. Lo de informante en programa de chimentos se te da penoso, mejor dedicate a tu trabajo que es sacar fotos, paparachi", comenzó por escribir junto a la captura de pantalla de los mensajes para la esposa de Keita Baldé.

Para concluir, Mauro Icardi exclamó: "Cómo no le voy a avisar a su mujer que su marido anda escribiéndole a mi mujer... ¡Que hasta dejaría su familia por ella! Tengo los mensajes, ¡Acordate!".

Sin embargo, luego del escándalo, el rosarino eliminó las publicaciones. "Buen día. Solo para hacerles saber que borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachis", escribió en la red social.

"Porque seguramente ahora inventan también que me arrepentí", agregó Icardi, adelantándose a alguna especulación al respecto. "Que tengan un hermoso día", finalizó.