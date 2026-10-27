27 de octubre de 2026 Inicio
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"Ella me pidió": denunciaron por abuso a un taxista de Misiones tras encontrarlo con una niña en su auto

Un taxista de 77 años fue filmado mientras se subía los pantalones en el asiento trasero de su auto junto a una menor de edad en la misma situación. El denunciante lo increpó, pero el hombre se dio a la fuga con la nena.

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El denunciante encontró al taxista y la niña en la Reserva Selva Iryapú mientras realizaba ejercicio.

El denunciante encontró al taxista y la niña en la Reserva Selva Iryapú mientras realizaba ejercicio.

Un deportista se encontraba en la Reserva Selva Iryapú en Puerto Iguazú, Misiones, haciendo actividad física el último sábado cuando vio a una menor de edad descender de un auto con el pantalón desabrochado. Siguió corriendo unos minutos, pero regresó y encontró a la menor de edad junto a un taxista de 77 años, ambos con los pantalones bajos en el asiento trasero de un Toyota Corolla.

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El docente de 29 años radicó la denuncia por abuso sexual infantil en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V este lunes y, además de aportar la filmación que realizó cuando abrió la puerta del vehículo, declaró que el conductor le había asegurado que la niña se lo había pedido y que ambos estaban "dándose cariño". "No importa", zanjó tajante el denunciante, según publicó La Voz de Misiones.

El taxista junto a la menor de edad acomodándose la ropa en el asiento trasero de su auto.

El taxista junto a la menor de edad acomodándose la ropa en el asiento trasero de su auto.

En ese instante, el joven le remarcó que podía estar cometiendo un delito y el hombre se apresuró a colocar un cartel de "Taxi" sobre el auto y fugarse del lugar con la menor de edad todavía en el asiento de atrás. En el video se puede ver cómo tanto el denunciado como la víctima se acomodan los pantalones cuando el deportista los encuentra.

Según el diario local Misiones online, el denunciante no lo frenó porque afirmó haberse sorprendido y haber sentido temor ante posibles agresiones de parte del chofer.

Al cierre de esta nota, la niña no fue identificada, pero fuentes policiales hipotetizaron que pertenecería a la aldea Iriapú que se encuentra en esa zona. Tampoco trascendió el nombre del hombre denunciado.

El empresario Marcelo Porcel irá a juicio oral por delitos contra la integridad sexual de diez menores

La causa penal contra el empresario Marcelo Porcel, hijo del fundador de la tarjeta Argencard, dio un paso decisivo hacia el juicio oral luego de que la justicia rechazara de manera definitiva los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El juez de instrucción Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, dio por cerrada la investigación y dispuso la elevación a juicio oral del expediente en el que el imputado está acusado de cometer graves delitos contra la integridad sexual de 10 menores.

La resolución judicial hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Pablo Turano por el querellante Pablo Gianotti, el representante legal de las familias de las víctimas. Porcel llegará al estrado con tres figuras penales: abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.

Marcelo Porcel fue autorizado a viajar a Uruguay hasta el 5 de enero

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Uno de los puntos centrales que aceleró el juicio fue la validación del testimonio de los chicos mediante la Cámara Gesell, pese a que la defensa intentó desestimarlos en varias oportunidades. Bruniard confirmó su validez probatoria. Además, el magistrado desestimó la solicitud del empresario para ser juzgado por un jurado popular, y el juicio estará a cargo de tres jueces profesionales.

Porcel esperará el inicio del juicio en libertad, pero la Justicia dispuso mecanismos de control estricto y monitoreo en tiempo real para que no haya ningún riesgo procesal en el caso.

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