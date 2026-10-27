27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La insólita multa que recibió Barcelona por el caso Julián Álvarez tras una denuncia de Atlético de Madrid

El Blaugrana deberá pagar un monto llamativo por haber negociado directamente con el delantero argentino, ya que tiene contrato vigente con el Colchonero.

Por
Barcelona fue multado por el caso Julián Álvarez.

Barcelona fue multado por el caso Julián Álvarez.

Redes sociales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) multó a Barcelona con el pago de 602 euros por haber negociado ilegalmente con Julián Álvarez, ya que el delantero argentino tiene contrato vigente con Atlético de Madrid. La medida fue resuelta después de una denuncia presentada por el Colchonero.

Las figuras de Boca y River en los partidos previos al clásico: Leandro Paredes y Ángel Correa. 
Te puede interesar:

Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido

El club madrileño había presentado un documento en el que advirtió que un artículo del Reglamento de Competiciones remarca que "el club que desee contratar a un/a futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el/la futbolista". Incluso también elevó su reclamo ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que se declaró incompetente y delegó la determinación a la RFEF.

En tal sentido, el diario Marca consignó que la dirigencia del Blaugrana calificó la sanción de "irrisoria", aunque aclaró que la apelarán ya que "consideran que no actuaron mal", por lo que ahora se espera la respuesta formal de la institución.

Barcelona fue multado por el caso Julián Álvarez.

Barcelona fue multado por el caso Julián Álvarez.

Por lo pronto, el futbolista de la Selección argentina marcó el gol del triunfo 1-0 de su equipo sobre Deportivo La Coruña por la décima fecha de la liga española y se disculpó con los hinchas luego del partido, ya que en el Mundial 2026 había reconocido su intención de marcharse del club: "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento".

También, en la transmisión de Movistar Plus, se refirió al malestar de los simpatizantes: "Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiese enojado". Además, manifestó su gratitud por el trato de Atlético de Madrid: "Me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, y estas últimas semanas que han sido muy generosos, eso lo valoro mucho".

El origen del conflicto se remontaba a la cita mundialista, cuando Álvarez había manifestado su deseo de ser transferido a la entidad catalana, chocando con la firmeza del Atlético de Madrid que se remitió a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Tras semanas de incertidumbre y momentos de tensión con el público, el respaldo del DT Diego Simeone resultó fundamental para sostenerlo en el equipo y encarrilar la situación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Cuti Romero junto a Lionel Messi. A la derecha, Harry Kane con el Balón de Oro 2026. 

El Cuti Romero destrozó al Balón de Oro: "Es todo marketing" y puso a Lionel Messi por encima de todos

Franco Colapinto le dejará su monoplaza al italiano Gabriele Maní.

Alpine confirmó que Colapinto no correrá en la primera práctica del GP de México

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

El Superclásico entre Boca y River tendrá una pelota especial: todos los detalles

La carrera del domingo en el Gran Premio de México será a las 17, hora argentina.

Colapinto corre en la F1: horarios y cronograma completo del GP de México

Mbappé pidió disculpas.

Mbappé pidió perdón a China tras la polémica con el meme de Mao Zedong

Riquelme siempre reconoció la buena relación con Thiago Almada.

La categórica respuesta de Riquelme sobre la llegada de Almada a River

Rating Cero

La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Ricardo Darín y Florencia Bas.

Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

Yanina Latorre reveló la contundente frase que la modelo le envió al cantante.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

El dolor de Evangelina Anderson por la pérdida de su amiga. 

El desgarrador momento que atraviesa Evangelina Anderson por la muerte de su amiga: "Hoy duele el alma"

La decisión de la China Suárez que podria cambiar la relación que mantiene con Benjamin Vicuña.

En medio de la guerra con Benjamín Vicuña, la China Suárez tomó una inesperada decisión que podría cambiarlo todo

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento dificil: piden cadena de oración

El drama familiar que golpea a Thiago Medina y por el que piden una cadena de oración

últimas noticias

Massa felicitó a Lula, quien cumple 81 años este martes.

Massa saludó a Lula por su cumpleaños 81: "Al revés, felices jóvenes 18"

Hace 6 minutos
Lula saludó a Alberto Fernández y le agradeció su respaldo en el balotaje.

Lula agradeció el apoyo de Alberto Fernández: "Seguimos luchando por la integración de América Latina"

Hace 12 minutos
Tras su victoria electoral, Lula agradeció el apoyo de Massa.

El agradecimiento de Lula para Massa: "Que nuestra victoria inspire a los que luchan"

Hace 19 minutos
Cristina felicitó a Lula, quien agradeció su apoyo.

Lula agradeció el mensaje de Cristina: "Siempre a nuestro lado en la defensa de América Latina"

Hace 26 minutos
La felicidad de Daniela Celis tras el éxito de su casting para conseguir chongo.

Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

Hace 38 minutos