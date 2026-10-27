La insólita multa que recibió Barcelona por el caso Julián Álvarez tras una denuncia de Atlético de Madrid El Blaugrana deberá pagar un monto llamativo por haber negociado directamente con el delantero argentino, ya que tiene contrato vigente con el Colchonero. Por Agregar C5N en









Barcelona fue multado por el caso Julián Álvarez. Redes sociales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) multó a Barcelona con el pago de 602 euros por haber negociado ilegalmente con Julián Álvarez, ya que el delantero argentino tiene contrato vigente con Atlético de Madrid. La medida fue resuelta después de una denuncia presentada por el Colchonero.

El club madrileño había presentado un documento en el que advirtió que un artículo del Reglamento de Competiciones remarca que "el club que desee contratar a un/a futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el/la futbolista". Incluso también elevó su reclamo ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que se declaró incompetente y delegó la determinación a la RFEF.

En tal sentido, el diario Marca consignó que la dirigencia del Blaugrana calificó la sanción de "irrisoria", aunque aclaró que la apelarán ya que "consideran que no actuaron mal", por lo que ahora se espera la respuesta formal de la institución.

Barcelona fue multado por el caso Julián Álvarez. REUTERS/Susana Vera Por lo pronto, el futbolista de la Selección argentina marcó el gol del triunfo 1-0 de su equipo sobre Deportivo La Coruña por la décima fecha de la liga española y se disculpó con los hinchas luego del partido, ya que en el Mundial 2026 había reconocido su intención de marcharse del club: "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento".

También, en la transmisión de Movistar Plus, se refirió al malestar de los simpatizantes: "Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiese enojado". Además, manifestó su gratitud por el trato de Atlético de Madrid: "Me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, y estas últimas semanas que han sido muy generosos, eso lo valoro mucho".