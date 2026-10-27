Insólito: la final de un torneo de fútbol para amputados terminó a trompadas y muletazos

La final de la Copa Fortaleza Guaraní se transformó este fin de semana en un escenario de locura y barbarie en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en Buenos Aires. Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay disputaron el título de fútbol para amputados, pero la jornada deportiva derivó en una brutal pelea a puñetazos y muletazos luego de una caliente definición por penales.
El trámite del partido mostró una paridad absoluta durante los minutos reglamentarios y finalizó con un empate 1-1. Ante la igualdad en el marcador, los planteles tuvieron que definir la historia desde los doce pasos para coronar al nuevo campeón del torneo continental.
El caos estalló en el instante preciso en que un futbolista uruguayo erró su remate decisivo. Los jugadores del conjunto argentino corrieron al arco para celebrar la victoria, pero en medio de la euforia un integrante de Los Teros le propinó un golpe directo a un rival charrúa.
Aquella agresión desató la furia de los uruguayos y el terreno de juego se convirtió en un ring de boxeo. Entre corridas, insultos y empujones, varios futbolistas usaron sus propias muletas como armas para golpear a sus adversarios en una secuencia dantesca que duró varios minutos.
Los Teros de Córdoba difundieron un comunicado oficial para condenar la violencia
A pesar de las impactantes imágenes de la batahola, las autoridades de la competencia no confirmaron sanciones ni informaron sobre heridos graves. La consagración del equipo cordobés quedó opacada por la imagen de los deportistas trenzados a golpes sobre el césped.
Ante el revuelo mediático, la dirigencia de Los Teros rompió el silencio con una nota formal para desmarcarse del papelón histórico. En el escrito, la institución remarcó: "Recordarles a todos que esto es un hecho aislado. Jamás había sucedido algo similar en suelo argentino en los más de 15 años que Los Teros compiten en esta disciplina. Nunca habíamos vivido una situación tan lamentable y despreciable como esta".
Para cerrar su descargo, la entidad cordobesa enfatizó que los valores del plantel siempre estuvieron ligados al respeto mutuo y la camaradería. El club concluyó su mensaje con una fuerte postura institucional: "Reiteramos nuestro rechazo a todo hecho de violencia y nos ponemos en contra de ello. Que siempre prevalezcan el buen juego y la camaradería".