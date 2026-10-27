Insólito: la final de un torneo de fútbol para amputados terminó a trompadas y muletazos La definición de la Copa Fortaleza Guaraní entre Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay terminó en un escándalo dantesco tras los penales. Un festejo desmedido desató una feroz batalla campal a puro golpe de puño y muletazos. Por Agregar C5N en









La pelea se originó tras una caliente definición por penales. Imagen modificada con IA

La final de la Copa Fortaleza Guaraní se transformó este fin de semana en un escenario de locura y barbarie en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en Buenos Aires. Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay disputaron el título de fútbol para amputados, pero la jornada deportiva derivó en una brutal pelea a puñetazos y muletazos luego de una caliente definición por penales.

El trámite del partido mostró una paridad absoluta durante los minutos reglamentarios y finalizó con un empate 1-1. Ante la igualdad en el marcador, los planteles tuvieron que definir la historia desde los doce pasos para coronar al nuevo campeón del torneo continental.

El caos estalló en el instante preciso en que un futbolista uruguayo erró su remate decisivo. Los jugadores del conjunto argentino corrieron al arco para celebrar la victoria, pero en medio de la euforia un integrante de Los Teros le propinó un golpe directo a un rival charrúa.

SE PUDRIÓ entre los amputados de Rampla Juniors y Los Teros de Córdoba.



Estaban jugando por la Copa Guaraní de futbolistas amputados. pic.twitter.com/wVfepauTsW — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 27, 2026 Aquella agresión desató la furia de los uruguayos y el terreno de juego se convirtió en un ring de boxeo. Entre corridas, insultos y empujones, varios futbolistas usaron sus propias muletas como armas para golpear a sus adversarios en una secuencia dantesca que duró varios minutos.

Los Teros de Córdoba difundieron un comunicado oficial para condenar la violencia A pesar de las impactantes imágenes de la batahola, las autoridades de la competencia no confirmaron sanciones ni informaron sobre heridos graves. La consagración del equipo cordobés quedó opacada por la imagen de los deportistas trenzados a golpes sobre el césped.