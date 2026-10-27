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Es bailarina, se separó hace 5 meses de un famoso actor y ahora la acusan de "robamaridos"

Una consulta en vivo generó un fuerte enojo por parte de una joven, que está en pareja.

En su video

En su video, Juana cuestionó la actitud de Fio Giménez

Redes sociales

Fio Giménez quedó en el centro de la polémica luego de su paso por Dale Match, el streaming de Marcelo Tinelli, luego de que otra mujer la acusara de ser una "robamaridos". Todo comenzó cuando la bailarina contó al aire que uno de los participantes le parecía atractivo y preguntó si estaba en pareja. La consulta terminó en un duro cruce en redes.

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.
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El tema se instaló este lunes en Puro Show, donde Pampito explicó cómo comenzó el conflicto. "Le dijo que le gustaba un chico que resulta que este chico tiene novia", contó. Después se mostraron las imágenes del momento en que la bailarina aclaró su intención, en lo que iba a ser un paso de comedia cómplice en vivo que terminó torciéndose.

"Yo sólo pregunté si estaba en pareja porque me pareció muy lindo y me pareció muy capo. Pero era solamente una pregunta", se defendió ella. Incluso bromeó con que quizá la novia del chico podía interesarle más, pero el chiste, pensado para un ida y vuelta relajado, no cayó bien.

La explicación no evitó las repercusiones. Luego de ver el programa, apareció Juana, la novia del participante, que publicó un video en sus redes y apuntó de lleno contra la bailarina. Según se relató en el ciclo, ese primer video fue eliminado, y Giménez no quiso alimentar la polémica y por el momento no habló del tema.

El descargo de Juana, la novia del participante

En su video, Juana cuestionó la actitud de Fio y declaró. "Sos una mosquita muerta que no servís ni para levantarte a un varón. Yo no puedo creer cómo perdiste tu dignidad de esa manera", comenzó diciendo. Después le sugirió esperar a que se apagaran las cámaras para pedirle el número en privado.

También retomó con ironía la justificación que había dado la bailarina para explicar que solo había preguntado si él estaba soltero. Reprodujo sus palabras en tono burlón y reconoció que entendía que le gustara su pareja. "Sí, de hecho es muy lindo y muy capo, y entiendo que te guste, porque sí, es lindo", admitió.

Aun así, le lanzó una advertencia. "Pero cuídate un poco, negri, cuídate un poquito", agregó. Sobre el final fue todavía más hiriente. "Si querés, escribime y te paso el número de él y lo intentás. Total, te gusta cargarte machos ajenos".

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