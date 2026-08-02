Evelyn Botto sorprendió a Mirtha Legrand con su respuesta sobre su posible casamiento con Fede Bal La actriz y locutora compartió detalles íntimos sobre su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri, generando revuelo en la mesaza de la legendaria conductora. Agregar C5N en









La conductora, fiel a su estilo, le preguntó a Evelyn Botto si se va a casar con Fede Bal.

Evelyn Botto se sumó a la mesaza de Mirtha Legrand y terminó respondiendo sobre su futuro con Federico Bal. Fiel a su estilo, la conductora la puso en aprietos con una pregunta directa sobre casamiento con el hijo de Carmen Barbieri, y la reacción de la actriz desató risas y sorpresa entre los invitados. Para la ocasión, Botto eligió un look exclusivo diseñado especialmente para su participación en el programa que fue furor en redes sociales.

La histórica conductora de los almuerzos pidió especialmente tener a Evelyn Botto en su mesa del sábado y no dudó en elogiarla por su trabajo multifacético. Fiel a su estilo, también la puso en aprietos con una pregunta directa sobre su suegra, Carmen Barbieri, y la relación con el hijo de la exvedette. “Soy la nuera de Carmen Barbieri, entre otros de los títulos que tengo. Estoy muy orgullosa de ese título”, respondió la actriz y comediante.

Mientras tanto, por su parte, los invitados - entre ellos Leo Montero y José María Listorti- destacaron el costado maternal y culinario de Carmen: “Siempre que puede, es muy atenta a mí, es muy amorosa, es muy madre”, aportó Botto. Incluso recordó que, para su cumpleaños temático de pelucas y sombreros, su suegra aportó toda su colección de plumas y pelucas, y remató con humor: “No sé si hay muchas personas que pueden decir que tienen una suegra con exvedette”.

Entre risas y charlas, llegó la pregunta inevitable de parte de la conductora, sin antes introducirla de a poco para que pique: “Ahora está bastante acá (Bal)… en la primera parte del año fue difícil, pero ahora tiene un impasse y en septiembre creo que vuelve a viajar un mes y algo, así que la vamos piloteando”, relató Evelyn respecto a su relación con el actor, ambos de agenda muy cargada.

Pero Mirtha fue filosa y le advirtió: “Ojo, porque tuvo muchas novias, ¿eh?”. Evelyn respondió con naturalidad: “Eso dice”, mientras José María Listorti acotó: “No hablamos mal de la gente que no está”.