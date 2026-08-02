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Evelyn Botto sorprendió a Mirtha Legrand con su respuesta sobre su posible casamiento con Fede Bal

La actriz y locutora compartió detalles íntimos sobre su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri, generando revuelo en la mesaza de la legendaria conductora.

La conductora

La conductora, fiel a su estilo, le preguntó a Evelyn Botto si se va a casar con Fede Bal.

Evelyn Botto se sumó a la mesaza de Mirtha Legrand y terminó respondiendo sobre su futuro con Federico Bal. Fiel a su estilo, la conductora la puso en aprietos con una pregunta directa sobre casamiento con el hijo de Carmen Barbieri, y la reacción de la actriz desató risas y sorpresa entre los invitados. Para la ocasión, Botto eligió un look exclusivo diseñado especialmente para su participación en el programa que fue furor en redes sociales.

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La histórica conductora de los almuerzos pidió especialmente tener a Evelyn Botto en su mesa del sábado y no dudó en elogiarla por su trabajo multifacético. Fiel a su estilo, también la puso en aprietos con una pregunta directa sobre su suegra, Carmen Barbieri, y la relación con el hijo de la exvedette. “Soy la nuera de Carmen Barbieri, entre otros de los títulos que tengo. Estoy muy orgullosa de ese título”, respondió la actriz y comediante.

Mientras tanto, por su parte, los invitados - entre ellos Leo Montero y José María Listorti- destacaron el costado maternal y culinario de Carmen: “Siempre que puede, es muy atenta a mí, es muy amorosa, es muy madre”, aportó Botto. Incluso recordó que, para su cumpleaños temático de pelucas y sombreros, su suegra aportó toda su colección de plumas y pelucas, y remató con humor: “No sé si hay muchas personas que pueden decir que tienen una suegra con exvedette”.

Entre risas y charlas, llegó la pregunta inevitable de parte de la conductora, sin antes introducirla de a poco para que pique: “Ahora está bastante acá (Bal)… en la primera parte del año fue difícil, pero ahora tiene un impasse y en septiembre creo que vuelve a viajar un mes y algo, así que la vamos piloteando”, relató Evelyn respecto a su relación con el actor, ambos de agenda muy cargada.

Pero Mirtha fue filosa y le advirtió: “Ojo, porque tuvo muchas novias, ¿eh?”. Evelyn respondió con naturalidad: “Eso dice”, mientras José María Listorti acotó: “No hablamos mal de la gente que no está”.

A lo que la conductora fue por más “¿Y te vas a casar?”. Sorprendida, Evelyn contestó: “Quizás en algún momento de mi vida”. Pero Mirtha insistió: “Pero con él es la pregunta…”. Entre risas, la humorista aclaró: “¿Con él? No, no”, y agregó: “Estamos pasando un momento en que los dos la estamos pasando muy bien. Estamos yendo mucho al teatro, compartimos”.

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