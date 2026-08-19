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Cortaron la transmisión de La mañana con Moria mientras conducía Fátima Flórez: qué pasó

Mientras la imitadora debutaba como presentadora en Canal 13, la programación fue interrumpida abruptamente y reemplazada por una serie.

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Mientras Moria Casán está de vacaciones, Fatima Flórez estuvo como conductora invitada este miércoles en La mañana con Moria. Aunque al principio arrancó bien, el programa terminó de manera abrupta y dejó abiertos varios interrogantes.

La noche que Moria Casán estuvo frente a frente con su expareja y marido actual.
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Mientras la cómica hacía el reemplazo de la diva en su programa matutino, la pantalla quedó congelada por varios minutos y, cuando la transmisión volvió, de inmediato mandaron a un corte, dejando al público sin entender lo que estaba pasando con el programa.

Pero el asombro fue aún más grande cuando decidieron levantar la programación y en su lugar emitieron un capítulo de El Zorro. Minutos más tarde Pampito, conductor de Puro Show, explicó lo que ocurrió. "Estamos con un problema técnico, apenas se solucione arrancamos", escribió en su cuenta de X.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

La tajante opinión de Fátima Flórez sobre el cruce entre Marcelo Polino y Lali Espósito

A partir del estreno de la serie de Moria Casán se generó una polémica entre Lali Espósito y Marcelo Polino, lo que derivó en fuertes cruces. Consultada por el tema, ya que ella es muy amiga del periodista, Fátima Flórez fue tajante: "No sé si fue a raíz de lo de Moria o es algo que venía de antes. No estoy muy al tanto porque no he hablado con Polino de ese tema. Creo que es un tema de ellos".

Frente a la respuesta, el notero de Intrusos insistió y recordó cuando la cantante acusó a Marcelo de "mala leche", y que muchos especulaban con que la interna pasaba por el lado político.

"Es amigo mío, pero esto nada tiene que ver con cuestiones políticas. Me encanta Lali. En su momento hice tiktoks de Lali y ella tuvo la generosidad, y el don de gente, de ponerme un comentario. Yo tengo la mejor", respondió despegándose de la polémica.

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