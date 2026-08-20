Brasil: el Tribunal Supremo amplió la protección de las mujeres por el aumento de la violencia de género El máximo tribunal del país vecino fortaleció las herramientas de resguardo, ante el aumento de la cantidad de los femicidios en los últimos años. Desde ahora, las medidas también se aplicarán fuera del ámbito conyugal. Por Agregar C5N en









Brasil reforzó la protección de las mujeres. AFP

El Supremo Tribunal Federal de Brasil fortaleció las herramientas de resguardo a las mujeres por la violencia de género, en el marco del incremento de los femicidios registrados en los últimos años. La decisión busca que las medidas de protección también se apliquen fuera del ámbito conyugal.

En un comunicado citado por la cadena France 24, el máximo tribunal brasileño anunció que la medida fue aprobada por unanimidad y detalló que desde ahora las medidas "se aplican a toda forma de violencia contra las mujeres basada en el género, con independencia de que se produzca o no en el ámbito doméstico, familiar o en una relación íntima afectiva". La resolución apunta a establecer una distancia de seguridad entre la víctima y la persona denunciada.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil. Redes sociales La decisión fue aprobada en el contexto de la Ley Maria da Penha, que rige desde 2006 a partir de una activista que sufrió varios ataques de su marido antes de quedar parapléjica. En este marco, Carmen Lúcia, única mujer que forma parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil, advirtió que "hoy, después de veinte años de la Ley Maria da Penha, la situación ha empeorado".

En tanto, el Foro Brasileño de Seguridad Pública, ONG de referencia, alertó que los femicidios crecieron un 14,5% en los últimos cinco años, por lo que se alcanzaron las 1.571 muertes en 2025.

Qué hacer ante un caso de violencia de género En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.