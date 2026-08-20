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Doloroso momento: el Turco García dejó plantada en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano

Como en cada final de edición, se llevaron adelante las bodas de varios participantes, pero una de ellas quedó en el camino porque el exfutbolista nunca llegó.

El difícil momento de Mariela Prieto.

El difícil momento de Mariela Prieto.

Redes sociales

Las bodas al final de las ediciones de Gran Hermano se volvieron habituales. Pero algo que nunca se había visto es que dejen planta a una jugadora. Mariela Prieto esperaba que el exfutbolista Claudio Turco García aparezca de traje en el altar y eso nunca sucedió.

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Antes de que arrancara la ceremonia, García ya había dado a entender que no iba a aparecer. En una charla con Daniela Celis, él contó: “Tenemos una charla pendiente. Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal”. Y, respecto al ultimátum que Mariela le dio respecto al casamiento respondió: “Es un problema de ella”.

Se casaron Lola y Manu, Sol y Cinzia, Zilli y Martín, Brian y Danelik, Nenu y Zunino, Lolo y Nick, Luana y Hanssen, Juanicar y Campanita, Nazareno y Tamara, Charlotte y Cola, y también Luz Tito y Tato Algorta. Mariela Prieto se puso el vestido blanco, pero no llegó nadie.

Ante esto, las redes sociales se prendieron fuego: “Hablaste que Mariela te salvó la vida mil veces porque eras un falopa y la dejaste vestida de novia. No tenés cara, la cagaste a cuernos toda la vida y ella igual te ama. Definitivamente ella se merece un verdadero hombre”, fue uno de los comentarios que recibió. ¿Lo perdonará?

Volvieron a internar a una ex participante de Gran Hermano y crece la preocupación: "Fue un golpe bastante grande"

Tras una semana de haber recibido el alta médica, Denisse González de Gran Hermano, volvió a quedar internada porque los resultados de unos estudios le dieron mal. Con incertidumbre, la modelo se lo contó a sus seguidores.

“Qué loco como en un minuto tu cuerpo se está recuperando y, al siguiente, estás de nuevo en esa cama de hospital”, escribió Denisse en el video que compartió.

En las imágenes mostró cómo la pasó esta última semana y su vuelta a la clínica. “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, escribió la ex hermanita.

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