Moria Casán y un encuentro televisivo inolvidable: el cruce con Castiglione y Vadalá que marcó pico de rating

Los ocho episodios de la serie que recorren la frenética vida de la vedette causaron sensación en la plataforma y volvieron a poner en escena uno de los momentos en los que convirtió su propia vida en un talk show.

El estreno de Moria, la serie de Netflix, volvió a poner sobre la mesa algunos de los momentos más recordados de la vida personal y mediática de Moria Casán. A lo largo de los capítulos, la serie repasa los grandes amores, conflictos y aquellas historias que durante años fueron tapa de las revistas y marcaron picos de rating en los programas de televisión.

Un episodio de la serie retrata perfectamente un encuentro que ocurrió el 5 de julio de 1999, cuando La One decidió exponer su propia intimidad en su talk show, La noche de Moria.

Moria protagonizó una entrevista difícil de imaginar en la televisión de aquella época: sentó en el mismo living a Mario Castiglione, su exmarido y padre de Sofía Gala, y a Luis Vadalá, quien por entonces era su pareja. Con Jorge Rial como mediador, ambos hablaron frente a frente sobre sus historias con la diva, entre confesiones, sexo, dinero y pases de factura.

El encuentro fue el 5 de julio de 1999 en La noche de Moria, transmitido por América TV, y quedó en la memoria colectiva de los argentinos, popularmente conocido como "Moria y sus dos maridos". Veintisiete años después, esta escena y muchas otras volvieron a tomar fuerza debido a lo disruptivo de su contenido.

No era la primera vez que la vedette protagonizaba una escena escandalosa transmitida por televisión abierta. Por un lado estaba Mario Castiglione, con quien Casán compartió escenarios, televisión y temporadas teatrales y, tras un intenso amor, nació Sofia Gala. Por el otro, Luis Vadalá, su entonces marido, con quien había empezado una relación. Ambos estaban frente a cámara y Jorge Rial fue el encargado de hacer las preguntas.

"Mario, ¿en qué nos equivocamos?", comenzó preguntando la diva. "Bueno, yo creo que hacer una síntesis de muchos años es un poco complicado, pero trataré", respondió Castiglione al referirse a la separación.

"Nosotros éramos una pareja que trabajaba a la par, lo profesional y lo personal se mezclaban y, cuando fue un éxito, todo fue bien", sostuvo. Luego recordó un momento que, según su relato, marcó un antes y un después entre ellos. Fue durante un viaje que hicieron juntos a Chile, donde las cosas no salieron como esperaban: "Empezamos a ver algunas deficiencias que antes no había visto".

"En mi caso personal, quisiera decirte algo que alguna vez te dije: yo me había enamorado de María Casanova y tenía cierta distancia con Moria Casán. Una cosa es lo que sos como artista y otra cosa es la persona", explicó. De acuerdo con sus palabras, el momento en que Moria Casán comenzó a mezclarse con María marcó el inicio de la crisis entre ambos.

Moria Casán, el sexo con Castiglione y la confesión de Luis Vadalá

Uno de los momentos más recordados por la audiencia fue cuando Moria relató los comienzos de su vida sexual con Castiglione y aseguró que las primeras veces fueron complicadas: "Durante 25 días Mario no pudo". Frente a la inesperada confesión, el actor reconoció el problema, sin embargo aseguró que no fue por mucho tiempo: "Una semana".

A Vadalá, por su parte, le tocó ventilar las peleas que mantenía con la diva y, ante una pregunta de Rial, reveló que la última vez que Casán lo había echado de su casa había sido apenas 48 horas atrás. Como era de esperar, también recordó cómo se había iniciado aquella primera noche de sexo. Según contaron en el programa, Moria lo pasó a buscar en su Mercedes-Benz y lo llevó a un hotel alojamiento.

La última vez que Mario Castiglione le dijo lo que sentía a Moria Casán

En la serie aparece la escena en la que Moria Casán rompe en llanto y es cuando Jorge Rial le cede la palabra a Mario Castiglione para que le diga lo que quisiera a la vedette.

"Jamás dudes de que yo te quería. Yo te quería mucho y, cuando tuvimos a Sofía Gala, fue una de las cosas más importantes que me pasó en la vida. No tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias por los ocho maravillosos años, en los que fueron más los tiempos felices que aquellos en los que tuvimos problemas", empezó diciendo.

Luego se refirió a los años que compartieron juntos, sus palabras emocionaron en vivo a Moria: "Yo te amé mucho y hoy, en la actualidad, te tengo un cariño inmenso, más allá del que vos te imaginás. Te quiero mucho. Ya no te amo como en aquellos tiempos, y te respeto como personaje y, fundamentalmente, como la mamá de Sofía Gala".

Ese momento fue significativo para La One, porque meses después Mario falleció sorpresivamente. Lo que se supo recién tiempo después es que Moria ya entonces sabía que su expareja estaba muy enfermo.

Luis Vadalá reconoció cuánto había cambiado su vida desde que conoció a Moria

Una de las preguntas que les hizo Rial a ambos fue sobre el poder que Moria ejercía dentro de sus relaciones. En ese sentido Luis reconoció que haberla conocido fue uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Si bien reconoció las diferencias que existían entre ambos, también recordó los viajes que pudo realizar junto a la diva. "Mi primer viaje a Nueva York me lo pagó Moria en la luna de miel y no me da vergüenza decirlo. Conozco el mundo por ella", reconoció. Además aseguró que la vedette estuvo emocional y económicamente junto a él.