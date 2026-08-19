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Volvieron a internar a una ex participante de Gran Hermano y crece la preocupación: "Fue un golpe bastante grande"

La participante del reality les comunicó a sus seguidores que tuvo que ser internada nuevamente y generó preocupación por su estado de salud.

Un participante de Gran Hermano volvió a quedar internada: preocupación

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Una famosa influencer señaló a uno de los participantes de un reconocido programa de televisión que está de novio.
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“Qué loco como en un minuto tu cuerpo se está recuperando y, al siguiente, estás de nuevo en esa cama de hospital”, escribió Denisse en el video que compartió.

En las imágenes mostró cómo la pasó esta última semana y su vuelta a la clínica. “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, escribió la ex hermanita.

Captura: redes sociales

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Luego explicó cómo su estado cambió de un momento a otro y que, debido a eso, tuvo que ser internada nuevamente: “Pero el martes me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1.000. Así que me tuvieron que internar nuevamente”.

“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, concluyó la influencer.

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Captura: redes sociales

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Cómo acompaña Bautista Mascia a Denisse González: fotos en la clínica y pedido especial

Bautista Mascia, novio de la participante, es quien está acompañando a la joven desde el primer momento. Semanas atrás, el cantante aprovechó sus redes sociales y el cariño que recibe de sus seguidores para compartir unas fotos desde la cama del hospital y hacer un pedido especial.

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", empezó escribiendo junto a cuatro fotos desde el hospital.

"Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también", escribió sobre los presentes que le enviaron sus fans.

Por último, Bautista pidió que envíen buenas vibras para la pronta recuperación de Denisse: "Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse".

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