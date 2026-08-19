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El gesto de Tini Stoessel tras enterarse de la internación de su papá

En medio de los rumores de distanciamiento, se reveló qué hizo la artista tras enterarse del delicado cuadro de salud que atraviesa el empresario televisivo.

Qué hizo Tini Stoessel tras enterarse sobre la internación de su padre.

Qué hizo Tini Stoessel tras enterarse sobre la internación de su padre.

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Volvieron a internar a Alejandro, el papá de Tini Stoessel.
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Hasta el momento, no se sabía qué postura había tomado la cantante ante la noticia sobre la salud de su papá, en medio de los rumores de distanciamiento. Sin embargo, este miércoles, en Sálvese quien pueda, Yanina Latorre contó cómo reaccionó Tini Stoessel al enterarse de la internación de su padre.

"Está preocupada por el padre. Habló con el padre", aseguró la conductora del ciclo. Al mismo tiempo, explicó que el distanciamiento se debe a cuestiones laborales.

En ese sentido, Latorre aclaró que le sucedió al productor: "Tiene un par de arterias no tapadas, pero casi. Tiene que cuidarse, no es nada de gravedad, pero tiene que cuidarse. Dicen sus amigos que no es un buen paciente".

Minutos después, la esposa del comentarista dio detalles del historial clínico de Stoessel: "Es un tipo que tiene una enfermedad de base. ¿Se acuerdan que hace dos o tres años estuvo internado? Tuvo dos operaciones porque tiene una enfermedad que se le suben las plaquetas y eso le genera hemorragias internas y eso le genera dolor de panza. Le encontraron que los análisis no le dieron del todo bien. Tiene una arteria ensanchada crónicamente".

A modo de cierre, descartó el rumor sobre una internación en la sala de terapia intensiva: "No es nada de gravedad, no está en terapia intensiva, no le pusieron un stent".

Tini Stoessel junto a su papá Alejandro.

Tini Stoessel junto a su papá Alejandro.

Categórica decisión de Tini Stoessel sobre su futuro musical: "Se retira"

La cantante Tini Stoessel se casará con Rodrigo De Paul en los próximos meses y está en medio de una disputa con su familia. En medio de todo ese contexto, la artista tendría planeado poner en pausa su carrera musical para ser madre.

Fue Pochi de Gossipeame quien contó la información inesperada en Puro Show: "Lo que a mí me habían contado es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero una vez que se case, se quiere retirar por dos o tres añitos, quiere pausar su carrera".

¿La cantante se retira de los escenarios?

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"No retirar, sino pausar, y dedicarse a tener hijos y a la familia, para después volver con todo", contó. De esta manera, reveló que sería temporal y podría regresar un tiempo después.

Si bien esta información no se corroboró, por el momento Tini no salió a dar su versión de los hechos, pero tampoco tiene recitales programados en el corto plazo. ¿Qué pasará?

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