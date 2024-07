El curioso motivo de separación de una de las cantantes argentinas más conocidas

La artista reveló las razones de la ruptura luego de una serie de rumores y no dudó en dar detalles: “Se la tiene que aguantar”, disparó.

“Me separé hace unos días, creo que un mes casi. Arranqué los ensayos, todo bárbaro, y en realidad ya veníamos... no fue de un día para el otro, chicos, no piensen que me levanté un día y dije: ‘Me quiero separar’”, contó en Socios del Espectáculo.

El comunicado que lanzó fue un tanto frío y ella fue criticada: “En realidad lo hice porque tengo un grupo de fans que me apoya, que habían creado páginas de los dos, que tenían nuestros nombres. Así que bueno, decidí explicarlo para que no subieran más fotos... por eso más que nada”.

Fue entonces que contó la verdad de lo que pasaba: “Lamentablemente, a veces no es fácil entender un laburo como el mío. Si bien él también es músico, no cumple el mismo rol que yo. Mi trabajo no es solo arriba del escenario, a veces son 64 horas de trabajo... la persona que está al lado, se lo tiene que aguantar”.

Aunque ella no se lo pidió, él dejó su banda de música en la que oficiaba de percucionista. “Fue algo que eligió él, no quiso seguir porque no daba. Era incómodo... capaz quería seguir la relación... pero bueno. Se dio así. Es muy buena gente”, concluyó.