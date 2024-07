Se separó una de las actrices argentinas más queridas: "Su novio la dejó para volver con la ex"

Albertario y Valdivia Redes sociales

Fue exactamente en marzo que contaron que estaban en pareja, pero todo terminó muy rápido. Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que él decidió regresar con su ex: “Volvieron, están de viaje juntos ahora. Ella, cuando se separó de él, quedó media tristona, aunque no lo quiso reconocer. Después, lo terminó haciendo porque era obvio y no se podía tapar".