Escándalo: intentaron menterse a la casa de Luzu en Miami y Occhiato estalló de bronca El equipo de Nadie dice nada, instalado en Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026, vivió un momento de máxima tensión cuando una mujer entró a la vivienda que alquilan. Agregar C5N en









Escándalo: intentaron menterse a la casa de LUZU en Miami y Occhiato estalló de bronca

La cobertura de Luzu TV del Mundial 2026 en Estados Unidos quedó envuelta en un inesperado episodio luego de que una mujer ingresara sin autorización a la casa donde se hospeda el equipo de Nadie dice nada, encabezado por Nicolás Occhiato. El incidente ocurrió en la propiedad que alquilan en Miami y derivó en una fuerte discusión que fue registrada por los presentes y rápidamente se difundió en las redes sociales.

Según explicó la mujer, había llegado al lugar con la intención de conseguir una entrevista con los integrantes del ciclo y aseguró que no forzó el ingreso. "Golpeo y digo: 'Puedo hablar con alguien', y me dijeron: 'Sí, pasá'", sostuvo durante el intercambio.

Ante esa versión, los integrantes de Luzu cuestionaron cómo había logrado acceder a la vivienda. La mujer insistió en que no había cometido ninguna irregularidad: "Me estás culpando a mí de algo que yo no hice. Te voy a contar la verdad de la situación. Toco la puerta y había un chico que yo no sé quién es y le digo: 'Hola, disculpá. ¿Hay alguno de los chicos de Luzu que quiero hablar con ellos?'. Y me dijo: 'Sí, pasá'".

En medio de la discusión, Nicolás Occhiato buscó aclarar su postura y expresó: "Yo no creo que ustedes sean unos ladrones, ni les dije que lo sean". Sin embargo, la respuesta no calmó el conflicto y la mujer retrucó: "Sí, pero me hablaste muy prepotente. Cuando ni siquiera sabías lo que yo había hecho".

La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer intentó explicar que había podido entrar porque el acceso estaba habilitado. "Esa puerta estaba abierta. Esa puerta tiene una clave y no me pude haber metido si no sabía la clave", afirmó. La explicación fue rechazada por Flor Jazmín Peña, quien respondió con visible indignación: "¡Pero estaba abierta!".

Antes de finalizar el intercambio, la mujer volvió a defender su versión y aseguró: "No estaba abierta. Te digo que me la abrieron. ¡No estaba abierta!". Hasta el momento no trascendió si Luzu TV presentó una denuncia ante las autoridades estadounidenses por lo ocurrido. Mientras tanto, los videos del episodio se multiplicaron en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión entre los usuarios. Tensión en la casa de Luzu: el video Caos en la puerta de la mansión de Luzu pic.twitter.com/2ZGjEbJImC — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 28, 2026