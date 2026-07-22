La muerte de la nieta de Cris Morena: condenaron a prisión al acusado que se declaró culpable

El caso de la muerte de la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, Mila, en un accidente náutico en Miami, tuvo un giro inesperado cuando el acusado se declaró culpable: ahora irá a la cárcel.

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El capitán de la remolcadora involucrada en la tragedia, Yusiel López Insúa, reconoció formalmente su responsabilidad penal ante el tribunal federal estadounidense, y llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio oral.

López Insúa se declaró culpable del homicidio involuntario por negligencia marítima , cargo que surgió de la investigación por el siniestro donde falleció la sobrina de Romina Yan ocurrido en julio de 2025 en la bahía de Biscayne.

El acusado tendrá que cumplir una pena de 1 año en prisión, seguido de 6 meses de arresto domiciliario. Originalmente, enfrentaba una posible condena que podía llegar a 10 años.

La resolución formal y la lectura de la sentencia definitiva por parte del juez interviniente quedaron fijadas para el mes de octubre . Con la admisión de la culpabilidad, la causa cierra su etapa de debate y entra en la etapa de ejecución de la pena.

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Cómo murió Mila Yankelevich

El 28 de julio de 2025, durante un campamento de verano organizado por el Miami Yacht Club en la bahía de Biscayne (Miami, Estados Unidos), un velero ligero de la fundación de vela juvenil navegaba con cinco niños de entre 7 y 13 años a bordo, acompañados por una instructora de 19 años.

Había plena luz de día y condiciones normales de clima, una remolcadora de gran porte embistió al velero. El fuerte impacto provocó que la embarcación pequeña volcara y destruyera sus restos, atrapando a varios de los menores bajo el agua.