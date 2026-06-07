Un informe de la Fundación Pro Tejer alertó sobre el deterioro de la cadena textil e indumentaria. Advierten por la baja utilización de la capacidad instalada, el cierre de empresas y el avance de las prendas importadas en el mercado local.

La industria textil profundiza su crisis: cae la producción y ya se perdieron más de 22 mil empleos

La producción textil registró en marzo una baja del 23,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, reveló un informe realizado por la Fundación Pro Tejer. Si la medición se realiza respecto de 2023, la caída alcanza el 31,3%. En tanto, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 8,9% interanual y 22% frente a los niveles de hace dos años.

La menor actividad también se refleja en el uso de la capacidad instalada. Durante marzo, las plantas textiles trabajaron al 40,2% de su potencial productivo. En el primer trimestre, siete de cada diez máquinas permanecieron sin actividad, de acuerdo con los datos relevados por la entidad.

El empleo es otro de los indicadores afectados. El sector textil, de confecciones, cuero y calzado registró una reducción del 18% en los puestos de trabajo asalariados privados desde diciembre de 2023 . La cifra equivale a 22.156 empleos menos y representa la mayor caída entre todas las ramas de la economía.

El informe también señala una reducción de la estructura empresaria. En poco más de dos años dejaron de operar 803 establecimientos productivos registrados , lo que representa una contracción del 13% del total. Los rubros de indumentaria y de cuero y calzado aparecen entre los más afectados.

En materia de comercio exterior, Pro Tejer destacó que mientras disminuyen las importaciones de insumos vinculados a la producción local, aumentan las compras de prendas terminadas. Durante el primer cuatrimestre del año, las importaciones de indumentaria crecieron 79% en volumen , mientras que las confecciones avanzaron 55%.

La entidad también advirtió sobre la caída de las inversiones destinadas a la modernización tecnológica. La importación de bienes de capital para el sector descendió 43% respecto del año pasado y 65% frente a 2023.

Por otra parte, los precios de prendas de vestir y calzado continúan mostrando incrementos inferiores al promedio de la economía. En abril acumularon una suba interanual de 12,7%, muy por debajo de la inflación general, que alcanzó el 32,4%.

En este contexto, las ventas tampoco logran recuperarse. De acuerdo con los datos relevados, la comercialización de indumentaria cayó 7% interanual durante el bimestre marzo-abril y mantiene una tendencia negativa que ya se extiende por dos años.

Frente a este panorama, la Fundación Pro Tejer reclamó medidas orientadas a mejorar la competitividad, reducir la carga fiscal y facilitar el acceso al financiamiento. La entidad sostuvo que la continuidad de esta situación podría afectar de manera permanente las capacidades productivas y el empleo especializado del sector.