El actor que fue uno de los primeros superhéroes del cine pero terminó trabajando en una florería Su vida dio un giro inesperado después de conocer el éxito y lo llevó a encontrar nuevas oportunidades lejos de los escenarios. Agregar C5N en









El actor que supo ser uno de los primero superhéroes del cine y terminó trabajando en una florería. IMDb

Se convirtió en una figura conocida de la televisión durante los años 70.

La fama temprana y un personaje icónico también le trajeron dificultades para conseguir otros papeles.

Dejó Hollywood y encontró nuevas oportunidades laborales lejos de las cámaras.

Con el tiempo, volvió a reencontrarse con el personaje que marcó su carrera. Aunque muchos actores sueñan con alcanzar la fama desde jóvenes, no todos eligen quedarse en Hollywood para siempre. Michael Gray se hizo conocido en los años 70 por interpretar a uno de los superhéroes más populares de la televisión de aquella época. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse de las cámaras y probar suerte en otros trabajos.

Michael Gray falleció el pasado 16 de octubre a los 75 años. IMDb Gray murió el 16 de octubre de 2026, a los 75 años, en Palm Desert, California. La noticia se conoció varios días después y su representante confirmó que falleció por causas naturales. Su historia recorrió un camino poco común: pasó de ser una joven promesa de Hollywood a llevar una vida lejos de los sets y de la exposición pública.

Cuando era joven, el actor llegó a ser presentado como una futura estrella y su imagen aparecía en revistas para adolescentes. Sin embargo, la fama también tuvo su lado difícil. Con el paso del tiempo, Gray sintió que muchos lo asociaban únicamente con el personaje que lo había hecho conocido, algo que limitaba sus posibilidades de conseguir otros papeles. Por eso, empezó a buscar nuevas oportunidades fuera de la actuación.

La increíble vida del actor Michael Gray El papel que marcó su carrera fue el de Billy Batson en la serie Shazam!. En la historia, el joven se convertía en el superhéroe Capitán Marvel cada vez que pronunciaba la palabra “Shazam”. La producción se emitió por CBS entre 1974 y 1976 y fue muy popular entre el público infantil. Antes de ese éxito, Gray también había participado en otras series conocidas, como The Brady Bunch, Room 222 y The Flying Nun.

Su papel mas recordado es el de Billy Batson en Shazam! IMDb Con los años, su vida laboral tomó un rumbo muy distinto. Gray trabajó en actividades educativas relacionadas con el teatro para chicos, se dedicó al mundo de la moda masculina y también estuvo al frente de una florería en West Hollywood junto con su esposa, Stacy Benon Gray. Así, dejó atrás el ritmo de Hollywood y encontró otras formas de trabajar, lejos de la fama que había tenido durante su juventud.

Aunque se alejó de la actuación durante varios años, nunca cortó del todo su vínculo con ese mundo. En 2015 participó en la serie animada Archer y, tiempo después, volvió a encontrarse con sus seguidores en convenciones de cómics. En 2023 también apareció en Shazam! Fury of the Gods, en un guiño a la serie que había marcado su carrera. Su historia muestra cómo, después de alcanzar la fama siendo muy joven, eligió construir una vida diferente sin dejar atrás por completo el personaje que lo hizo conocido.