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Se hizo famoso con su papel en Malcolm in the Middle pero 10 años después rechazó volver: quién es

La producción volvió con gran parte del elenco original, pero sin uno de sus personajes más queridos.

Este actor e hizo famoso con su papel en Malcolm in the Middle pero años después rechazó volver.

Este actor e hizo famoso con su papel en Malcolm in the Middle pero años después rechazó volver.

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  • Se hizo conocido por interpretar a Dewey en Malcolm in the Middle.
  • Rechazó una importante oferta para participar del regreso de la serie.
  • Actualmente, está enfocado en sus estudios universitarios en Harvard.
  • Su personaje sigue estando pero fue interpretado por otro actor.

Hay actores que deciden alejarse de Hollywood después de alcanzar la fama. Ese fue el caso de Erik Per Sullivan, recordado por interpretar a Dewey en Malcolm in the Middle. A más de una década de su última aparición en pantalla, el actor quedó afuera del esperado regreso de la serie por una decisión personal que sorprendió a muchos fanáticos.

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Erik Per Sullivan interpretó a Dewey en Malcolm in the Middle y rechazó participar del regreso.

Erik Per Sullivan interpretó a Dewey en Malcolm in the Middle y rechazó participar del regreso.

La noticia ya había sido confirmada antes del estreno por Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois, la madre de la familia en la ficción. En una entrevista con The Guardian, la actriz contó que Per Sullivan recibió una importante oferta económica para retomar su papel, pero decidió no aceptarla. “Le ofrecieron montones de dinero para que volviera y él simplemente dijo: ‘No, gracias’”, relató, al explicar que su excompañero tiene otros intereses lejos de los sets de grabación.

Actualmente, el estadounidense de 34 años está enfocado en su formación académica y cursa una maestría en literatura victoriana en la Universidad de Harvard. Su alejamiento del mundo artístico comenzó hace años y, desde entonces, mantuvo un perfil bajo. En 2010 participó en la película Twelve, su último trabajo en pantalla, y recién volvió a ser fotografiado en público en 2025, cuando fue visto en Boston.

El actor se encuentra cursando una maestría en Harvard.

El actor se encuentra cursando una maestría en Harvard.

La historia del actor de Malcolm in the Middle que rechazó volver a la serie

El regreso de Malcolm in the Middle, que lleva el título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (La vida sigue siendo injusta), tiene cuatro episodios y reúne a buena parte del elenco original. Frankie Muniz volvió como Malcolm, mientras que Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retomaron sus papeles de Hal y Lois. También están Chris Masterson y Justin Berfield como Francis y Reese, pero el personaje de Dewey tuvo otro intérprete: Caleb Ellsworth-Clark, conocido por sus participaciones en Fargo y The Expanse.

Frankie Muniz también se refirió a la ausencia de su antiguo compañero y explicó que la decisión no sorprendió al equipo. Según contó a The Post, Per Sullivan está conforme con la vida que construyó fuera del entretenimiento y nadie quiso presionarlo para que aceptara. Además, aseguró que el actor dio su aprobación desde el comienzo para que Dewey siguiera en la historia con otro intérprete, por lo que su reemplazo se definió con su consentimiento.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se encuentra disponible en Disney+.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se encuentra disponible en Disney+.

La nueva historia gira alrededor de Malcolm ya adulto, quien recibe una invitación de sus padres para celebrar sus 40 años de casados. Aunque la ausencia de Per Sullivan marcó una diferencia respecto de la serie original, el proyecto permitió reencontrarse con varios de sus personajes más conocidos. Para el actor que dio vida a Dewey, en cambio, el regreso no formó parte de sus planes: eligió seguir otro camino y mantener su vida lejos de las cámaras.

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