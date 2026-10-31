Qué resultados necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1 en México El piloto italiano de Mercedes tiene la gran chance de consagrarse este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez si se dan determinadas combinaciones en la grilla final. Cuenta con 123 puntos de ventaja frente a su inmediato perseguidor, George Russell. Por Agregar C5N en









Kimi Antonelli, a un paso de ser campeón en la Fórmula 1. F1

La Fórmula 1 afronta un fin de semana decisivo en el Gran Premio de México, donde el piloto italiano de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, puede hacer hacer historia ya que está a un paso de convertirse en el piloto más joven en ser campeón de la máxima categoría del automovilismo. Para que esto ocurra tienen que darse determinadas combinaciones en la grilla final.

Luego de la contundente victoria en el GP de Estados Unidos, el piloto de 20 años del equipo Mercedes llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero de escudería, George Russell. A cinco carreras del final de la temporada los números le favorecen y las chances de consagración en tierra mexicana son amplias.

Kimi Antonelli puede ser campeón de la Fórmula 1 este domingo. DiarioMotor Qué tiene que pasar para que Kimi Antonelli sea campeón de la Fórmula 1 en el GP de México Para alzarse con la corona sin depender de nadie ni de nada, a Antonelli le alcanza con finalizar noveno (sumar al menos 2 puntos) ya que un resultado entre los diez primeros cerraría de manera definitiva la pelea por el título, sin importar si Russell o Lewis Hamilton ganaran la carrera.

Incluso en un escenario adverso —si el joven italiano termina décimo o abandona la competencia—, la consagración llegaría de igual manera si ninguno de sus perseguidores inmediatos se queda con la victoria.

En caso de ser campeón, Antonelli romperá la sequía de más de siete décadas sin campeones italianos en la Fórmula 1 (el último fue Alberto Ascari en 1953) y además se transformará, con 20 años, en el piloto más joven de la historia en conquistar el título de Fórmula 1, superando el récord que Ostentaba Sebastian Vettel (23 años).

Las posiciones principales del campeonato mundial de la Fórmula 1 A. Antonelli (Mercedes) – 365 pts | 9 victorias | 15 podios G. Russell (Mercedes) – 242 pts | 3 victorias | 8 podios L. Hamilton (Ferrari) – 241 pts | 1 victoria | 6 podios M. Verstappen (Red Bull) – 236 pts | 2 victorias | 10 podios C. Leclerc (Ferrari) – 233 pts | 1 victoria | 6 podios L. Norris (McLaren) – 211 pts | 2 victorias | 5 podios O. Piastri (McLaren) – 144 pts | 0 victorias | 2 podios I. Hadjar (Red Bull) – 105 pts | 0 victorias | 2 podios L. Lawson (RB) – 77 pts | 0 victorias | 0 podios P. Gasly (Alpine) – 42 pts | 0 victorias | 0 podios