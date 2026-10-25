Pasó por la cárcel, se dedicó al cine de acción y es reconocido por su papel de "rudo": quien es

Con una trayectoria que abarca décadas, el actor continúa siendo una figura reconocida por su presencia en el género de alto impacto. Aunque su imagen suele estar asociada con villanos y personajes violentos, su historia personal muestra una faceta muy diferente.

Danny Trejo construyó una extensa carrera en Hollywood y es reconocido por sus papeles de villano y hombre rudo en el cine.

Pasó por la cárcel, se dedicó al cine de acción y es reconocido por su papel de "rudo" : construyó una extensa carrera en Hollywood después de atravesar una juventud marcada por las drogas y sus reiterados pasos por la cárcel. Reconocido por sus papeles de villano y su participación en películas de acción, el actor estadounidense logró transformar su historia personal, ¿quien es?.

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Su rostro es inconfundible: cabello largo, tatuajes y una presencia imponente que lo llevó a interpretar personajes duros en numerosas producciones. Sin embargo, detrás de esa imagen hay una vida de superación que comenzó mucho antes de su llegada a la pantalla grande.

Trejo participó en películas como Machete, Con Air y Spy Kids, además de aparecer en series reconocidas como Breaking Bad. A lo largo de su trayectoria, también se destacó por su disposición para contar sus experiencias y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares a las que él vivió.

Danny Trejo creció en California y comenzó a consumir drogas duras durante la adolescencia. En la década de 1960, entró y salió de distintas cárceles por varios delitos, entre ellos el robo a mano armada. Durante su paso por el sistema penitenciario, se destacó por sus habilidades para el boxeo y llegó a convertirse en campeón de esa disciplina en la prisión estatal de San Quintín, una de las más conocidas de California.

En una entrevista con BBC Newsbeat, el actor recordó las experiencias difíciles que atravesó durante aquellos años y reconoció que, en ese momento, no imaginaba que tendría una vida tan diferente en el futuro. Su pasado también quedó retratado en el documental Inmate #1: The Rise of Danny Trejo, en el que repasó su historia y regresó a las cárceles para compartir su experiencia con otros internos.

El punto de inflexión llegó cuando decidió abandonar las drogas y, a partir de entonces, comenzó a trabajar como consejero en programas de rehabilitación y utilizó su propia experiencia para ayudar a otras personas. Su llegada al mundo del cine se produjo de manera inesperada, cuando acompañó a una persona a un set de filmación. Allí reconocieron sus habilidades para el boxeo y le ofrecieron trabajar como entrenador de un actor. Esa oportunidad terminó abriéndole las puertas de Hollywood.

Uno de sus personajes más emblemáticos es Machete, un exfederal mexicano que protagoniza historias cargadas de acción y violencia. El personaje apareció primero en Grindhouse y luego tuvo sus propias películas. También participó en Con Air, Spy Kids y The Ridiculous 6, entre muchas otras producciones. En televisión, su aparición en Breaking Bad quedó en la memoria de los espectadores por una escena particularmente impactante.

Además de su carrera artística, Trejo utiliza su historia personal para acompañar a personas que atraviesan problemas de adicción o se encuentran privadas de su libertad. En el documental sobre su vida, visita cárceles para hablar con los internos y mostrarles que es posible cambiar el rumbo.