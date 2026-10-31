El fuerte descargo de Sofía Gonet tras las críticas a su físico: "Lo que no les gusta es mi cuerpo" La influencer arremetió contra los haters que depositaron una ola de comentarios negativos en redes sociales por el vestido que usó en los premios Ídolo. Agregar C5N en









El vestuario de la Reini que causó hate en redes.

Sofía "La Reini" Gonet enfrentó las severas críticas sobre su aspecto tras su paso por los Premios Ídolo, celebrados el pasado 28 de octubre. "

Durante la gala, la creadora de contenido lució un vestido largo de corte sirena en tonos nude y tostados confeccionado en gasa y tul drapeado, corset estructurado y detalles de perlas, una propuesta que despertó reacciones encontradas y comentarios lapidarios en las redes sociales.

Lejos de quedarse callada, la influencer utilizó el espacio de su programa de streaming en Popstar para defender su elección y apuntar contra los dobles estándares estéticos."Me criticaron mucho el outfit, pero a mí me gusta mucho lo que me pongo, realmente. Siento que las críticas son más por mi cuerpo y cómo me queda la ropa", afirmó en su programa de streaming en Telefé.

En su descargo, Gonet profundizó sobre los prejuicios corporales que persisten en la industria de la moda y en las plataformas digitales: "Siento que si las cosas que uso las llevara una chica muy muy flaquita, los comentarios serían totalmente distintos".