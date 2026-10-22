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Asaltaron a una leyenda de la televisión a la salida de un cajero automático

El cómico intentó evitar que le saquen sus pertenencias y se enfrentó a los ladrones: “La Policía nunca me ha ayudado”.

El hecho quedó grabado.

El hecho quedó grabado.

Redes sociales

El reconocido actor Paul Whitehouse sufrió un intento de robo mientras utilizaba un cajero automático en Essex Road, distrito de Islington, en Londres, y se enfrentó a los ladrones para evitar el hurto. Enojado, se quejó de que la Policía no lo ayude.

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.
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La estrella de éxitos como Fast Show y Gone Fishing había ido a buscar medicamentos para u esposa, la doctora Mine Conkbayir, quien estaba enferma luego de hacer una mala reacción a un tratamiento médico y, al terminar la operación bancaria, se encontró con los delincuentes.

“Decir que el fin de semana ha empezado fatal sería quedarse corto”, expresó en Instagram y la publicación desató una ola de solidaridad de parte de figuras reconocidas como Deborah Frances-White, entre otras, que le dedicaron cariño a la pareja afectada.

La pareja del actor contó incluso que Whitehouse los atacó directamente. Aún no hicieron la denuncia policial y no saben si la van a efectuar y si quejaron: “La policía nunca me ha ayudado cuando me ha pasado algo así”.

El video del momento del ataque al actor Paul Whitehouse

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