Asaltaron a una leyenda de la televisión a la salida de un cajero automático

El reconocido actor Paul Whitehouse sufrió un intento de robo mientras utilizaba un cajero automático en Essex Road, distrito de Islington, en Londres, y se enfrentó a los ladrones para evitar el hurto. Enojado, se quejó de que la Policía no lo ayude.
La estrella de éxitos como Fast Show y Gone Fishing había ido a buscar medicamentos para u esposa, la doctora Mine Conkbayir, quien estaba enferma luego de hacer una mala reacción a un tratamiento médico y, al terminar la operación bancaria, se encontró con los delincuentes.
“Decir que el fin de semana ha empezado fatal sería quedarse corto”, expresó en Instagram y la publicación desató una ola de solidaridad de parte de figuras reconocidas como Deborah Frances-White, entre otras, que le dedicaron cariño a la pareja afectada.
La pareja del actor contó incluso que Whitehouse los atacó directamente. Aún no hicieron la denuncia policial y no saben si la van a efectuar y si quejaron: “La policía nunca me ha ayudado cuando me ha pasado algo así”.