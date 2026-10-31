Caso Nanci Godoy: las hipótesis sobre el femicidio de la docente en Corrientes

Tras conocerse los resultados de las primeras pericias, los investigadores avanzan para determinar quiénes estuvieron involucrados en el crimen y qué lo motivó.

El crimen de Nanci Godoy , la docente asesinada en una escuela ubicada en una zona rural de Esquina, Corrientes, continúa generando conmoción. En las últimas horas se conocieron detalles de la autopsia preliminar que permitieron reconstruir parte de la violencia que sufrió la víctima antes de morir. Mientras tanto, la investigación avanza sobre distintas líneas para determinar qué ocurrió y cuál fue el móvil del ataque.

De acuerdo con lo informado por el abogado de la familia, Gustavo Briend , el cuerpo médico forense detectó múltiples lesiones vitales en distintas partes del cuerpo, provocadas con elementos cortopunzantes. También identificó signos de defensa, lo que indica que Nanci intentó protegerse durante la agresión.

Los estudios se realizaron con la colaboración de especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste y de la Universidad de Córdoba. Además, trascendió que la víctima sufrió una lesión en una mano y que se detectaron lesiones que habrían sido provocadas después de su muerte. La investigación también contempla un posible abuso sexual, una circunstancia que deberá ser establecida mediante los estudios correspondientes.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ataque sexual , aunque tanto la familia como sus representantes legales plantearon que no se deben descartar otros móviles. En ese sentido, el abogado que representa a uno de los hijos de la docente sostuvo que todavía existen distintos escenarios que deben ser analizados.

Entre las hipótesis mencionadas también apareció la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con situaciones que Nanci habría conocido en el entorno rural donde trabajaba.

La defensa de una de las detenidas busca demostrar que "no estaba en la escena"

El abogado de una de las personas detenidas, Rosa Leguizamón, planteó en diálogo con C5N la estrategia donde busca demostrar que su defendida "no estaba en la escena" al momento de cometido el crimen. “La cámara gesell está mostrando la verdad. Yo desde el primer día manifesté y dije que Rosa no tenía nada que ver con esta cuestión", sentenció Marcos Negroni en diálogo con la prensa.

A su vez, detalló: "Al inicio del día hice la apertura de un sub legajo de defensa donde le hago saber al fiscal que por un lado tenemos la declaración de un testigo en proceso, que dice que el viernes se la vio con vida a las tres de la tarde a la maestra. La declaración de otro testigo dice que el día viernes a las 13:40 mi cliente estaba en la ciudad de Sauce".

"Mi clienta, no estaba en la escena del hecho, no tiene ninguna relación y tengo dos testigos que prueban", remarcó luego el letrado, quien le aconsejó a Leguizamón que no declare este viernes, tal cual como estaba previsto.

"Hoy estamos ante una completa investigación criminal y concretamente eso hace que las cosas hayan cambiado y ser más respetuoso de las circunstancias", completó.