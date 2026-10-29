¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años El actor de Hollywood, ícono de la ciencia ficción, dejó una huella imborrable con personajes como el Capitán Picard en Star Trek y el Profesor Xavier en X-Men. Agregar C5N en









Patrick Stewart murió a los 86 años.

El actor británico Sir Patrick Stewart falleció a sus 86 años tras atravesar un breve proceso de enfermedad, acompañado por su esposa Sunny en su casa de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por la familia del actor a través de un comunicado difundido en redes sociales. Allí detallaron que Stewart murió el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su hogar bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, después de un proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, expresó el mensaje.

“Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros”, resaltó el comunicado oficial de su fallecimiento en redes sociales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demencia con cuerpos de Lewy es una de las formas más frecuentes de demencia en adultos mayores y constituye un problema sanitario creciente a nivel global. Según el organismo, 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia y que cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, de los cuales más de 11 millones corresponden a esta variante caracterizada por síntomas similares al Alzheimer, como deterioro cognitivo progresivo, alteraciones en la memoria y dificultades para el control de funciones cerebrales.

El legado de Sir Patrick Stewart: personajes marcados por el Alzheimer Curiosamente, muchos años antes de ser diagnosticado con Alzheimer, Patrick Stewart había protagonizado una película que abordaba justamente esa enfermedad. En Safe House (1998), interpretó a Mace Sowell, un exagente encubierto que comienza a sufrir los efectos del Alzheimer y se recluye en una casa fortificada mientras lucha por discernir si las amenazas que lo rodean son reales o producto de su deterioro cognitivo.

Ese rol, pensado como un thriller psicológico independiente, terminó adquiriendo un matiz casi premonitorio: la ficción lo puso frente a la misma enfermedad que, décadas más tarde, marcaría sus últimos años de vida. Además, dentro de la saga X-Men encarnó a un Profesor Xavier envejecido, debilitado por una dolencia cerebral que lo hacía perder el control de sus poderes telepáticos. Décadas más tarde, la realidad terminaría reflejando aquella ficción: el actor británico enfrentó en sus últimos años la misma enfermedad que había marcado a sus personajes en pantalla.