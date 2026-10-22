Murió a los 93 años un reconocido actor que brilló en Hollywood: conmoción en el cine

El actor, recordado por su participación en Top Gun junto a Tom Cruise, murió por causas naturales. La noticia fue confirmada por su entorno más cercano a un medio especializado de Estados Unidos.

El actor Tom Skerritt, reconocido por sus interpretaciones en películas emblemáticas como Alien: el octavo pasajero y Top Gun, murió a los 93 años. La noticia fue confirmada este jueves por su representante al medio estadounidense Variety.

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En medio del dolor, la familia del artista compartió un comunicado para despedirlo y honrar su vida más allá de la pantalla. “Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi. Su pérdida nos tiene desconsolados”, expresaron.

En ese sentido, destacaron las cualidades personales y los intereses que marcaron parte de su vida: “Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas”. También hicieron hincapié en “la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio, los veteranos, el mundo natural y por ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”.

Tom Skerritt nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Comenzó su carrera actoral a la edad de 28 años.

A lo largo de su extensa trayectoria en Hollywood, el actor participó en numerosas producciones cinematográficas y compartió elenco con algunas de las figuras más reconocidas de la industria. Su versatilidad a la hora de actuar, le permitió destacarse en películas de ciencia ficción, acción, drama y suspenso.

Captura: web

Uno de sus papeles más recordados llegó en 1979, cuando interpretó al capitán Arthur Dallas en Alien, el octavo pasajero, la icónica película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver.

Años más tarde, en 1986, formó parte de otro de los grandes éxitos de Hollywood: Top Gun, donde interpretó a Mike “Viper” Metcalf, uno de los instructores de vuelo del personaje de Tom Cruise. Su participación en la película lo convirtió en un cara reconocida para distintas generaciones.

También integró el elenco de Magnolias de acero (1989), junto a Julia Roberts, Sally Field, Dolly Parton y Shirley MacLaine. En esta producción interpretó a Drum Eatenton, uno de los personajes que acompañaban la emotiva historia. Entre sus otros trabajos cinematográficos se destacan M*A*S*H (1970), La zona muerta (1983), Poltergeist III (1988), El río de la vida (1992), Contact (1997) y Lágrimas del sol (2003).

Con una carrera que se extendió durante más de seis décadas, Skerritt dejó su huella en algunas de las películas más emblemáticas del cine estadounidense.