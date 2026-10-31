31 de octubre de 2026 Inicio
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Así es Teruel, el pueblo español que busca habitantes y ofrece vivienda y trabajo

El Ayuntamiento busca garantizar la continuidad de un servicio esencial para los habitantes y facilitar el desarrollo de una actividad económica propia en un entorno rural.

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Teruel es una provincia de Aragón

Teruel es una provincia de Aragón, España, donde Peracense busca atraer nuevos residentes para mantener activos sus servicios esenciales.

  • La propuesta busca dar respuesta a una necesidad de los pequeños municipios españoles.
  • La iniciativa apunta a favorecer el desarrollo económico y social de la localidad.
  • El entorno rural ofrece una alternativa para quienes buscan un cambio de vida.
  • La ubicación y los atractivos históricos forman parte de la identidad del pueblo.

El municipio de Peracense, situado en la provincia europea de Teruel, busca incorporar a nuevas personas a su comunidad mediante una propuesta que combina una oportunidad de negocio con facilidades para establecerse en la localidad. Así es el pueblo español que busca habitantes y ofrece vivienda y trabajo

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El Ayuntamiento lanzó una convocatoria para encontrar a quienes puedan hacerse cargo de su Multiservicio Rural, un establecimiento destinado a cubrir necesidades básicas de los habitantes. La iniciativa busca garantizar la continuidad de este servicio, impulsar la actividad económica y contribuir a mantener la vida social en el pueblo. Además, pretende facilitar la llegada de nuevos residentes interesados en desarrollar una actividad propia en un entorno rural.

La alternativa contempla una vivienda en buenas condiciones para residir en la región, condiciones económicas favorables para gestionar el negocio y la posibilidad de obtener los beneficios de la actividad. Uno de los requisitos centrales es que al menos dos personas se hagan cargo de la gestión del Multiservicio Rural. La oferta está dirigida a quienes quieran emprender y comenzar una nueva etapa profesional y personal fuera de las grandes ciudades.

Como es Teruel, el pueblo que busca vecinos

Peracense es un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, en Aragón, España, que cuenta con 68 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2025. Ubicado en la comarca del Jiloca, busca atraer nuevos vecinos para mantener los servicios esenciales y fomentar la actividad económica y social de la localidad.

Uno de sus principales atractivos es el castillo medieval de Peracense, construido sobre un elevado risco de piedra rodeno. También cuenta con la iglesia parroquial de San Pedro, la ermita de la Virgen de la Villeta y, en las proximidades, la carrasca de los Tocones, una encina de unos 500 años de antigüedad y 11 metros de altura.

El municipio busca a dos personas para hacerse cargo de su Multiservicio Rural, un establecimiento que ofrece servicios básicos en localidades pequeñas. La oportunidad incluye una vivienda en buenas condiciones para residir en el pueblo, condiciones económicas favorables para gestionar el negocio y la posibilidad de obtener sus beneficios. Desde Teruel capital, se puede llegar en unos 45 minutos en coche por la autovía A-23.

La iniciativa del Ayuntamiento busca facilitar la llegada de nuevos residentes y garantizar que el Multiservicio Rural continúe funcionando. Para asumir la gestión, se requiere la participación de al menos dos personas, que podrán desarrollar una actividad económica propia en el municipio

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