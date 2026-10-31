Luján, en vilo por la visita de León XIV: así será el recorrido del Papa

El 11 de noviembre la ciudad bonaerense recibirá a más de un millón y medio de fieles que serán testigos de una nueva visita histórica del Sumo Pontífice en la Argentina. Cómo van los preparativos y qué hay que tener en cuenta para presenciar este evento único.

El miércoles 11 de noviembre no será un día más para la ciudad de Luján . Los 120.000 habitantes de la localidad atestiguarán una nueva visita del Papa, al igual que ocurrió en 1982 con Juan Pablo II. En esta ocasión, será León XIV quien ingrese a la Basílica de Luján y comparta junto a los fieles la última misa en el país.

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La ciudad empezó a tomar color: en las inmediaciones del templo ya comienzan a verse los andamios y los esqueletos de lo que serán los dos escenarios emplazados, a metros nada más de la casa de la patrona argentina, donde se celebrará la eucaristía y el segundo escenario, donde harán su presentación el Coro Niños Cantores de Luján y el Coro Polifónico de Cámara .

La temática principal de misa lujanense será "la misa de la caridad" , por lo que desde el Vaticano la invitación se extenderá a organizaciones sociales de todo el país, Cáritas, gente de hogares de Cristo, obras ligadas a la iglesia y personas en situación de vulnerabilidad. Para ellos hay dispuesto un sector especial para 8.000 personas, el que va desde la Basílica, pasando por la Plaza Belgrano y hasta donde terminan las recovas. De acuerdo con la información a la que pudo acceder C5N, ese será el sector al que se podrá ingresar únicamente con invitación y en el que los asistentes estarán sentados.

Dicho espacio también estará asignado para personas con discapacidad y distintas autoridades. Cabe destacar que desde el Municipio de Luján asumen que entre los presentes estará el gobernador Axel Kicillof , a la misma vez que no confirmaron la presencia del presidente Javier Milei ni de otros miembros del gobierno nacional. "La Conferencia Episcopal envió las invitaciones y esperamos a todos", señalaron.

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En cuanto al público general, se espera que haya más de un millón y medio de fieles que se acerquen a escuchar la palabra de Dios, por lo que la logística ya está pensada para tratar de cubrir las demandas que implican organizar un evento de tal magnitud.

Según detallaron desde el Municipio de Luján, está previsto que las personas se ubiquen en el vallado ubicado detrás de las recovas hacia el ingreso al pueblo y más allá. Es decir: kilómetros y kilómetros compuestos por una marea de personas dispuestas a escuchar al sumo pontífice.

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Considerando el enorme caudal de gente que se presentará ese mismo miércoles, el intendente Leonardo Boto detalló cómo se distribuirán las personas: "Desde las recovas hacia atrás vienen grandes patios, uno al lado del otro donde ahí si el acceso es libre por orden de llegada y donde la gente va a estar parada". Muy importante: el vallado para quienes quieran asistir se abrirá a las 16 del martes 10 de noviembre, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

Las personas podrán ubicarse en dos grandes zonas destinadas a albergar a los fieles: la zona del Parque San Martín y la Playa de Maniobras de la terminal de ómnibus de la ciudad; ambas con baños, foodtrucks, sector de esparcimiento, servicio médico y puntos de hidratación.

El titular de la ciudad a su vez detalló que habrá 20 pantallas con mega sonido para que los asistentes puedan seguir en tiempo real no solo la misa en Luján, sino que desde varias horas antes se va a estar transmitiendo la actividad papal en los distintos puntos previstos para esta visita. Además se emplazarán tótems numerados con internet reforzado que funcionarán como puntos de encuentro para los fieles, que contarán con la presencia de voluntarios, punto de hidratación, emergencias médicas y búsqueda de niños perdidos; entre otros servicios.

Cómo será el recorrido del papa León XIV

El santuario permanecerá cerrado y estará abocado únicamente a la misa encabezada por el Papa el día miércoles, por lo que las misas se trasladarán al Parque San Martín.

Según detalló el intendente Leo Boto, el cronograma está diseñado de la siguiente manera: a las 9.42 está previsto que el Papa haga el traslado desde la cápsula proveniente de Acceso Oeste (porque viene de la Cárcel de Devoto) hacia el Papamóvil. De acuerdo con su estado de salud y sus ganas, el Papa quiere realizar los últimos 100-150 metros a pie, simbolizando la peregrinación sobre la avenida Nuestra Señora de Luján, entre toda la gente, hacia la Basílica.

Como particularidad, al tratarse de la casa de la patrona de la Argentina, desde la Basílica de Luján decidieron bajar la virgen original que se encuentra en el altar principal para que acompañe la misa en el escenario donde León XIV celebrará la palabra de Dios.

La Virgen María acompañará la Misa del Santo Padre. Camila Alonso Suárez | C5N

Una vez ingresado en el santuario, acompañado de su séquito papal, el Santo Padre pasaría a cambiarse en el ala denominado Sagrado Corazón, donde dejará su atuendo blanco y se revestirá acorde para encabezar la última misa en el país. Allí será recibido por Jorge Eduardo Scheinig, Arzobispo de Luján y el padre Lucas García, que es el rector del Santuario de Luján.

Cabe destacar que una avanzada del Vaticano viajará a Luján esta semana para confirmar detalles, pero desde la Basílica aseguran que en un 90% se cambiará en dicho sector.

Se espera que la Misa tenga una duración de entre una y dos horas, considerando que habrá 1.500 ministros autorizados para otorgar la comunión a quienes así lo deseen.

Cómo será el operativo de seguridad y el mapa de cortes en Luján

Personal de la Basílica confirmó a C5N que León XIV estará acompañado primero por personal de seguridad y Gendarmería Vaticana, que es el primer cordón. El segundo cordón son fuerzas federales, como Gendarmería y Policía Federal, mientras que el tercer cordón es policía de territorio, en este caso Provincia de Buenos Aires aportando alrededor de 11.000 agentes. El intendente Boto agregó que también estará disponible un soporte de seguridad ciudadana que aporte también el municipio.

"Todo el corredor, la avenida principal, la zona de expansión y todos los operativos de administración de circulación va a estar a cargo de la policía provincial. En tanto, la plaza y los accesos a la plaza van a esa responsabilidad de las fuerzas federales de seguridad", explicó Boto.

El Acceso Oeste se cerrará por completo en ambas manos a partir de las 00.00 horas del miércoles 11, por lo que no podrán ingresar a la ciudad con vehículos y solo podrán hacerlo a pie. En paralelo, también adelantaron que habrá una restricción parcial al tránsito a partir del martes 10/11 al mediodía. Es por ello que recomiendan que quienes quieran acercarse a presenciar la misa lo hagan no solo con tiempo, sino que también aconsejan pasar el fin de semana reservando hospedaje en Luján.

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Así será el operativo sanitario para la visita del Papa en Luján

Considerando que será un evento que conglomerará una enorme cantidad de personas, desde el municipio explicaron cómo se llevará adelante el operativo sanitario: "El hospital lo apagamos prácticamente, se movieron todos los turnos, se reacomodaron todo como para dejar una ventana de que el establecimiento esté 100% a disposición".

A la vez, Boto contó que se instalarán cuatro hospitales móviles con complejidad: dos instalados en las grandes áreas de servicio. que abarcan la zona cero, desde la Autovía 7 hasta la Basílica. Además, se instalarán 2.000 baños químicos junto con una convergencia de cientos y cientos de ambulancias preventivas y un tercer hospital en los jardines del Hospital Nuestra Señora de Luján con capacidad de operar en caso de emergencias.