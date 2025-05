Disney canceló la segunda temporada más esperada de una de las series de Marvel: qué pasó

Pero esto no fue lo único, sino que bromeó con respecto a los motivos detrás de esta oferta: "Les dije: '¿Perdón? ¿Por qué? ¿Pensaron que solo soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Quizás por eso quieren pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada'". Con esto, hizo referencia al complicado momento de salud que atravesó en 2023, el cual lo dejó al borde de la muerte.

Si bien hizo un par de chistes sobre la situación, Renner rápidamente dejó en claro que está muy enojado. "Esto no es Marvel, claro. Es como Disney, ni siquiera Disney de verdad. Son solo los tacaños, los contables. Les dije que se fueran a volar una cometa. O sea, solo por la oferta insultante. Así que no nos pusimos de acuerdo", continuó.

Para finalizar, el actor buscó enviar un mensaje de esperanza para los fanáticos: "Todavía me encanta el personaje. Me encantaría hacerlo. Solo páguenme lo que gané en la primera temporada. Mi cuerpo probablemente me agradece, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora mismo. Pero ya veremos".

Embed - Jeremy Renner reveals why Hawkeye Season 2 never happened... Jeremy's episode with us is available now, exclusively on the High Performance App! Jeremy Renner's 'My Next Breath' is available in all formats now, published by Simon & Schuster UK #avengers #jeremyrenner #hawkeye #hawkeyeseason2 #disneyplus