Disney decidió borrar un personaje de Marvel por una polémica denuncia: qué pasó

Según informó el portal Deadline, Disney y Marvel "no quieren jugar a ser Nicepool" con Justin Baldoni por Deadpool en la pelea con Blake Lively . Con respecto a esto, agregaron que las compañías quieren hacer más películas del personaje en el futuro y no quieren que se sepa nada sobre la franquicia cinematográfica en curso.

"En una serie de cartas enviadas al juez federal Lewis J. Liman en los últimos días, los abogados criticaron a Reynolds por una posible burla a Baldoni con el personaje Nicepool, sostienen que Reynolds actuaba como agente de Lively. 'Para mayor claridad, Nicepool es una representación difamatoria y burlona de Baldoni'", agregaron. De esta manera, se habría destapado uno de los secretos más privados de los últimos años.

Justin Baldoni Nicepool Deadpool Ryan Reynolds Marvel Disney Los abogados de Baldoni aseguran que Nicepool fue una parodia de él. Redes sociales

De esta manera, con el objetivo de dejar en claro su postura de no publicar documentos sobre sus proyectos, Disney se expresó a través de un asesor externo. "Los documentos solicitados son particularmente sensibles porque se relacionan con el desarrollo de un personaje en una franquicia cinematográfica en curso", explicaron en un primer lugar.

Con el inicio del juicio pautado para el 9 de marzo de 2026, puede que pase un tiempo antes de que se aborde el asunto de la anulación de la citación de Nicepool. El gran problema con esto es que Disney no podrá volver a utilizarlo hasta que se aclare la situación, por lo que directamente han tomado la decisión de borrarlo de futuras películas.

Marvel confirmó la peor noticia sobre Spider-Man: Brand New Day

La película Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines de todo el mundo en 2026 y significará la cuarta producción protagonizada por Tom Holland. Pero, tras lo que fue No Way Home, ahora Peter Parker no contará con sus compañías de otros filmes de Marvel Studios y deberá enfrentarse al mundo en solitario.