El insólito pedido a Disney: fans exigen que Bella Ramsey protagonice Toy Story Tras el éxito de la serie The Last of Us, miles de internautas firmaron una llamativa petición para que se realice un curioso filme.







¿Bella Ramsey en Toy Story? Los fans hicieron un llamativo pedido a Disney. Redes sociales

La productora Walt Disney Pictures recibió un insólito pedido de los fans vinculado a Toy Story, ya que se juntaron miles de firmas para que la actriz Bella Ramsey protagonice una película live-action y como uno de los personajes más importantes de la franquicia.

A través de un sitio web para juntar firmas, un grupo de fanáticos de la serie The Last of Us decidió realizar una con un pedido muy malintencionado, ya que buscaron burlarse del aspecto físico de la actriz. Con motivo del casting de HBO para realizar la adaptación del videojuego, la audiencia sigue muy enfadada tras la primera temporada y apuntó contra ella.