Mármol y vajilla a la vista: así es el estilo de la cocina de La Joaqui La artista apostó por una propuesta que prioriza la amplitud visual y suma detalles que le dan identidad al ambiente. Agregar C5N en









Conocé cómo está decorada la cocina de La Joaqui. @lajoaqui

La cantante mostró detalles del interior de su hogar.

El ambiente combina distintos recursos para lograr una estética moderna.

Algunos elementos se destacan por su diseño y funcionalidad.

La decoración busca equilibrar practicidad, orden y personalidad. La cocina es uno de los ambientes más importantes de cualquier casa y La Joaqui dejó ver algunos detalles que permiten conocer cómo eligió decorarla. La cantante, con pasado en MasterChef Celebrity, mostró parte de su hogar y llamó la atención la combinación de materiales, muebles y elementos de uso cotidiano. Entre los distintos recursos que aparecen en el espacio, hay algunos que se destacan especialmente.

El mármol es uno de los grandes protagonistas de la cocina y aparece tanto en las mesadas como en otras superficies. Sus tonos claros aportan luminosidad y hacen que el ambiente se perciba más amplio, mientras que las vetas de la piedra suman un detalle distintivo. La elección le da al lugar una apariencia elegante sin necesidad de sobrecargar la decoración.

Tonos claros, muy luminosa y con el mármol como protagonista. @lajoaqui El equipamiento también fue pensado para mantener esa estética. La cocina cuenta con un horno de formato integral, cuyas hornallas se encuentran prácticamente al mismo nivel que la superficie de trabajo. Además de aprovechar mejor el espacio, este diseño permite conservar una apariencia ordenada cuando el sector no está en uso.

Cómo es la cocina de La Joaqui Otro de los detalles que se llevan buena parte de la atención son las alacenas con puertas de vidrio, que dejan la vajilla a la vista. Platos, tazas y copas quedan expuestos dentro de los muebles y pasan a formar parte de la decoración. La elección permite combinar la practicidad de tener estos elementos al alcance con una presentación más cuidada.

La iluminación incorporada en los estantes ayuda a destacar cada una de las piezas y aporta mayor calidez al ambiente. Así, los objetos que normalmente permanecen guardados adquieren protagonismo y se integran al diseño general. El recurso también permite mantener una organización visual sin recurrir a demasiados elementos decorativos.