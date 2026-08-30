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Minimalista y con espacios: así es la cocina de Fede Bal

Carmen Barbieri mostró la cocina de su hijo y sorprendió por su diseño moderno, la amplitud y el orden. Cómo es el ambiente y cuáles son los detalles que se destacan.

La cocina de Fede Bal se destaca por su amplitud

La cocina de Fede Bal se destaca por su amplitud, funcionalidad y estilo minimalista.

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  • Cómo es la cocina de Fede Bal y qué estilo eligió.
  • Los muebles y la mesada que se destacan en el ambiente.
  • La cocina industrial y la gran heladera negra.
  • Cómo son los ventanales y la iluminación del espacio.

Minimalista y con espacios: Carmen Barbieri visitó la casa de su hijo y mostró uno de los rincones que más llamó su atención: la cocina. El ambiente se destaca por su diseño moderno, los tonos neutros, la amplitud y el orden. Así es la cocina de Fede Bal.

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Durante una visita a la casa de su hijo, la ex vedette grabó un video y compartió imágenes del sector gastronómico del streamer en sus historias de Instagram. La conductora aprovechó el momento para destacar especialmente el orden y la limpieza del lugar. “Vine a festejar el cumple de Evelyn Botto, mi nuera, en la casa de mi hijo y miren qué ordenado me salió el nene”, comentó Barbieri en el video.

Las capturas permitieron conocer uno de los sectores de la famosa propiedad y rápidamente despertaron comentarios entre sus seguidores, que destacaron especialmente la decoración, la amplitud y la prolijidad del lugar.

Cómo es la cocina de Federico Bal

La cocina tiene un estilo minimalista y actual, con una combinación de blanco, negro y gris que genera una estética sobria y elegante. Uno de los principales detalles del ambiente son los muebles blancos de líneas rectas, que aportan luminosidad y hacen que el espacio se vea más amplio.

La distribución en forma de L permite aprovechar mejor las paredes y disponer de una superficie de trabajo extensa. El contraste aparece en la mesada negra, que le da profundidad al ambiente y rompe con la predominancia del tono claro. Sobre la mesada se observan distintos electrodomésticos pequeños, entre ellos un microondas, una cafetera y una tostadora. Todos están ubicados de manera ordenada y dejan buena parte de la superficie despejada.

Otro de los elementos que llama la atención es la cocina industrial de acero inoxidable, acompañada por una campana extractora del mismo material. Asimismo, la heladera también ocupa un lugar destacado dentro del ambiente. Es de gran tamaño, de color oscuro y cuenta con un dispenser de agua, características que combinan con el resto de la estética moderna de la cocina.

El espacio culinario también cuenta con ventanas amplias, que permiten el ingreso de luz natural durante el día y contribuyen a generar una mayor sensación de amplitud.

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