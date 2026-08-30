Minimalista y con espacios: así es la cocina de Fede Bal Carmen Barbieri mostró la cocina de su hijo y sorprendió por su diseño moderno, la amplitud y el orden. Cómo es el ambiente y cuáles son los detalles que se destacan. Agregar C5N en









La cocina de Fede Bal se destaca por su amplitud, funcionalidad y estilo minimalista. Redes sociales

Cómo es la cocina de Fede Bal y qué estilo eligió.

Los muebles y la mesada que se destacan en el ambiente.

La cocina industrial y la gran heladera negra.

Cómo son los ventanales y la iluminación del espacio. Minimalista y con espacios: Carmen Barbieri visitó la casa de su hijo y mostró uno de los rincones que más llamó su atención: la cocina. El ambiente se destaca por su diseño moderno, los tonos neutros, la amplitud y el orden. Así es la cocina de Fede Bal.

Durante una visita a la casa de su hijo, la ex vedette grabó un video y compartió imágenes del sector gastronómico del streamer en sus historias de Instagram. La conductora aprovechó el momento para destacar especialmente el orden y la limpieza del lugar. “Vine a festejar el cumple de Evelyn Botto, mi nuera, en la casa de mi hijo y miren qué ordenado me salió el nene”, comentó Barbieri en el video.

Las capturas permitieron conocer uno de los sectores de la famosa propiedad y rápidamente despertaron comentarios entre sus seguidores, que destacaron especialmente la decoración, la amplitud y la prolijidad del lugar.

Cómo es la cocina de Federico Bal La cocina tiene un estilo minimalista y actual, con una combinación de blanco, negro y gris que genera una estética sobria y elegante. Uno de los principales detalles del ambiente son los muebles blancos de líneas rectas, que aportan luminosidad y hacen que el espacio se vea más amplio.

La distribución en forma de L permite aprovechar mejor las paredes y disponer de una superficie de trabajo extensa. El contraste aparece en la mesada negra, que le da profundidad al ambiente y rompe con la predominancia del tono claro. Sobre la mesada se observan distintos electrodomésticos pequeños, entre ellos un microondas, una cafetera y una tostadora. Todos están ubicados de manera ordenada y dejan buena parte de la superficie despejada.