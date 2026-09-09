Desconcierto: Lola de Gran Hermano confirmó que se separó de Manuel Iberó, pero él negó la relación

La ex Generación Dorada, recurrió a sus redes sociales para comunicar su decisión y explicó los motivos que la impulsaron a ponerle punto final al vínculo que duro tres meses. La respuesta de él, generó polémica.

La ex Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para comunicar su decisión y explicó los motivos que la impulsaron a ponerle punto final al vínculo que duro tres meses.

Lola Tomaszeuski sorprendió a sus seguidores al confirmar que la relación con Manuel Iberó llegó a su fin. Sin embargo, la respuesta de él descolocó a los seguidores de la pareja.

Si bien ambos se mostraron muy felices y unidos en varias ocasiones, Lola decidió contar que el noviazgo terminó. Mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, se refirió a su presente emocional y sobre la necesidad de priorizarse. “Queroa contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino”, expresó.

Después, la influencer explicó que la llevó a tomar esa decisión y dejó una contundente reflexión que abrió el debate sobre una presunta infidelidad por parte de Iberó: “ Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien”.

Lejos de quedarse con lo malo del vinculo, decidió destacar los buenos momentos que compartió con Manuel: “Me quedo con lo lindo que compartimos y le deseo lo mejor siempre”.

A modo de cierre, Lola agradeció a las personas que la acompañaron y le brindaron su apoyo. “ Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”.

Captura: redes sociales

La respuesta de Manuel Iberó que descolocó a los usuarios

Al ver el comunicado, Manuel de Gran Hermano no tardó en demostrar su malestar y se expresó. "Sinceramente no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos una pareja formal, es decir, nunca llegamos a ser novios”, señaló el ex de Zoe Bogach.

Y después agregó: “Quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola”, dijo el ex participante para dejar en claro que solo salieron tres meses.

Luego aclaró porque terminó y cómo continuará la relación entre los dos, “decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad, igual que la que teníamos en la casa”.

Tras la repercusión que tuvo la historia, decidió borrarla y publicar otra imagen que corresponde a la noche en la que se casaron dentro de la casa de Gran Hermano. Allí, buscó aclarar sus palabras: “Y ya que les molestó la otra foto, les dejo una muestra siendo felices cuando la gente mala leche no rompía las pelotas inventando estupideces. No minimicé la relación que teníamos, ya que salíamos de manera exclusiva hace tres meses. Simplemente dije que no éramos novios oficiales porque es la realidad”, lanzó contundente.

Luego se refirió a los rumores de infidelidad y volvió a remarcar la incompatibilidad entre ambos: “Le tengo un cariño enorme a Lola y el motivo de nuestra separación nada tiene que ver con infidelidad o lo que quieran inventar ustedes. Nos separamos de común acuerdo porque era lo mejor para ambos ya que no somos compatibles como pareja o al menos por ahora sentimos eso”.