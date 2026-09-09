Murió Chiche Gelblung a los 82 años: el adiós a un emblema de los medios

El reconocido periodista, editor y conductor falleció este miércoles tras estar internado en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, debido a un problema respiratorio. Una figura disruptiva y audaz que transformó las redacciones gráficas y la pantalla de la televisión argentina.

El periodista Samuel Chiche Gelblung falleció este miércoles a sus 82 años luego de estar internado un mes en el Sanatorio Los Arcos en el barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. La leyenda del periodismo se encontraba mal de salud por un problema respiratorio y su salud fue empeorando con los años.

En mayo había tenido un accidente en su casa, estuvo un mes internado en terapia intensiva en el Mater Dei, luego de sufrir una trombosis en el tobillo que derivó en serios problemas vasculares y obligó a darle dos stents en una de sus piernas.

Hace algunas semanas había sido entrevistado por La Nación y se había mostrado optimista: “Voy peleándola, porque aún no puedo caminar, pero estoy bastante bien”. Y agregó: “Trabajar en estas condiciones es parte de mi terapia. Si no puedo trabajar, me enfermo; no puedo evitarlo ”.

El 7 de febrero de 1944 y en la Capital Federal nació Chiche, quien, desde muy joven, descubrió su vocación por el periodismo e inició una carrera que lo llevaría a transitar todas las áreas de los medios de comunicación.

La trayectoria de Gelblung abarcó más de 5 décadas de vigencia y estuvo marcada por la provocación intelectual . Su forma de hacer periodismo, que fue tan original como polémica, tan atrevida como cuestionable, logró meter la política y el espectáculo en la misma coctelera, método que es utilizado aún hoy por distintos comunicadores.

En 1967, con tan solo 21 años, cubrió la Guerra de los Seis Días en Medio Oriente y tuvo su primera corresponsalía bajo el nombre ficticio de “Mariano Ovejero”. Tiempo después, Gelblung reconoció que en su juventud era muy inconsciente porque aún no tenía hijos.

Redes sociales

Sin embargo, el conductor relató que su cobertura en la Guerra de Vietnam fue un punto de inflexión en su vida. “Fue un antes y un después, te cambia. La gente no tiene idea del olor de la guerra. Es el olor de la sangre, y oler la sangre es terrible, una sensación muy movilizadora”, señaló en una entrevista y, compungido, agregó: “Lloré 24 horas seguidas y no podía parar”.

Sin embargo, su inagotable curiosidad y su espíritu de cronista de raza quedaron demostrados incluso en la etapa tardía de su vida. En 2022, con casi 80 años de edad, viajó a Europa para comunicar sobre la invasión rusa en Ucrania, un hecho que conmovió al público y dejó en claro que su pasión por la primicia seguía intacta.

En las décadas de 1970 y 1980, como director de la revista Gente, redefinió el periodismo gráfico argentino con portadas históricas y enfoques que rompían con el molde tradicional y, al mismo tiempo, era criticado por su afinidad con la gestión de la dictadura. Más tarde, fundó y dirigió portales pioneros de la era digital, que consolidaron su rol como generador de formatos informativos.

Su desembarco definitivo en la televisión masiva ocurrió en la década del 90 con Memoria, un ciclo que revolucionó la pantalla chica. A través de investigaciones de fuerte impacto, debates encendidos y recursos inéditos en la época, como el uso del detector de mentiras, Chiche logró picos de audiencia históricos y propuso nuevas formas de hacer televisión, con un mix de agenda política, farándula y fenómenos populares.

Uno de los momentos icónicos en su rol como conductor fue la famosa autopsia al extraterrestre. En una entrevista, el periodista confirmó que desde la producción de su programa armaron una copia del informe del incidente de Roswell con un muñeco que simulaba el cuerpo de un alien que en su interior tenía un relleno con menudos de pollo y aseguró que eso sirvió como “un modelo de desmitificación de una fake news”.

La impronta de Chiche Gelblung dejó un manual no escrito sobre cómo captar la atención de las audiencias e inmortalizó ideas que definieron su audaz escuela periodística. Entre sus máximas más recordadas se destaca su visión absoluta de la comunicación: "La verdad no importa, lo que importa es la verosimilitud". Un concepto provocador con el que construyó un estilo único, controversial e inolvidable en la historia de los medios argentinos.

En su vida privada, conformó un sólido vínculo de muchos años junto a su esposa Cristina Seon, con quien tuvo a sus tres hijos: Federico, Mary y Maggie, quienes mantuvieron siempre un perfil resguardado de la alta exposición pública. Su familia, amigos y el mundo del periodismo despiden con dolor a uno de los comunicadores más trascendentes de la historia argentina.