Javier Milei inauguró un nuevo museo del Regimiento de Granaderos a Caballo y pidió al Congreso aprobar las leyes de Malvinas El Presidente fue el orador principal del evento, en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados por el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Por Agregar C5N en









Javier Milei encabeza la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín". Oficina del Presidente

El presidente Javier Milei encabeza este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", en el barrio porteño de Palermo. El acto comenzó las 11 de la mañana, en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados debate el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, y el Presidente pidió al Congreso aprobar las leyes relacionadas a las Islas Malvinas anunciadas la semana pasada.

Tras destacar el valor patrimonial del museo, que incluye la exhibición del sable corvo del general José de San Martín, el mandatario remarcó que "el jueves pasado anunciamos un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales ante los avances de proyectos petroleros ilegales e ilegítimos".

Javier Milei destacó las medidas para la soberanía de las Islas Malvinas "Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país", repasó el libertario.

"Por otra parte, el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional. En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones", agregó.

"Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización. Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido", explicó Milei.