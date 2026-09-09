9 de septiembre de 2026 Inicio
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Javier Milei inauguró un nuevo museo del Regimiento de Granaderos a Caballo y pidió al Congreso aprobar las leyes de Malvinas

El Presidente fue el orador principal del evento, en la previa de la sesión en la Cámara de Diputados por el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

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Javier Milei encabeza la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín".

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Tras destacar el valor patrimonial del museo, que incluye la exhibición del sable corvo del general José de San Martín, el mandatario remarcó que "el jueves pasado anunciamos un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales ante los avances de proyectos petroleros ilegales e ilegítimos".

Javier Milei destacó las medidas para la soberanía de las Islas Malvinas

"Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país", repasó el libertario.

"Por otra parte, el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional. En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones", agregó.

"Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización. Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido", explicó Milei.

El Presidente destacó que "muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo; no van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado". "Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental", calificó.

"Por eso, estaremos enviando en los próximos días el proyecto de ley al Congreso y esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín", pidió.

"Cuando el general San Martín forjó a sus granaderos a caballo, no solo creó un cuerpo de caballería de élite; esculpió en el alma de esos hombres un código de humildad, coraje y amor a la patria. Esa misma estirpe, ese mismo coraje volvió a despertar más de un siglo después en las trincheras de nuestras islas Malvinas. Nuestros soldados, entre quienes se contaban diez granaderos, fueron los herederos de esa epopeya, representando con firmeza el legado de los valores sanmartinianos", repasó el mandatario.

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