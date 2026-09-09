La encuesta más exacta adelanta quién ganaría Gran Hermano: saca mucha ventaja al resto

Una contundente tendencia en los sondeos presagia un sorpresivo desenlace para la ansiada gala de Telefe.

La salida de Yanina Zilli, abrió camino a una de las finalistas del reality, que no saldrá de Charlotte, Yipio, Sol y Luana.

Las redes sociales estallaron tras la salida de Yanina Zilli y la consolidación de las cuatro finalistas, Charlotte, Yipio, Sol y Luana , en Gran Hermano . A pocos días de la ansiada definición, el público ya volcó de manera masiva sus preferencias en las sondeos digitales.

Fue una de las ganadoras más queridas de Gran Hermano y acaba de hacer una confesión sexual que sorprendió a todos

La clásica compulsa que lleva adelante la cuenta especializada GH Encuestas reflejó una tendencia contundente desde el inicio de las votaciones. Los primeros datos en modalidad de voto positivo demuestran una pronunciada brecha a favor de la gran candidata del público.

Yipio encabeza las mediciones en X con un contundente 56,3% de los votos a favor. La participante uruguaya logra imponerse cómodamente holgada en la preferencia popular por sobre el resto de sus compañeras.

En un lejano segundo puesto se ubica Sol, cosechando un 26,4% de los votos del electorado. Su base de seguidores mantiene las esperanzas, aunque la distancia numérica con el primer lugar resulta difícil de revertir.

Completando el tablero de la encuesta, Charlotte Caniggia alcanza un 11,6% de adhesiones, mientras Luana queda cuarta con el 5,7% . De mantenerse esta proyección, Yipio se consagrará con absoluta comodidad en Telefe.

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Qué se sabe sobre la final de Gran Hermano

El exitoso reality Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus momentos más definitorios con una casa integrada exclusivamente por mujeres. Luego de meses de intensa convivencia y diversas eliminaciones, la competencia entra en terreno de máxima tensión.

El desenlace oficial contará con la conducción de Santiago Del Moro en la pantalla de Telefe. El presentador comunicará formalmente a la ganadora durante la gran gala pautada para el lunes 14 de septiembre.

La nómina definitiva de cuatro finalistas quedó sellada este lunes tras la partida de Yanina Zilli. Así, Yipio, Sol, Charlotte Caniggia y Luana Fernández son quienes continúan en carrera disputándose el ansiado trofeo.

La definición del certamen se realiza a través de la modalidad de voto positivo del público telefónico y digital. Quien obtenga el mayor porcentaje de respaldo por parte de los espectadores se coronará como la campeona.

Previo a la noche decisiva, las cuatro jugadoras deberán abandonar paulatinamente la casa en una secuencia de galas previas. La cuenta regresiva ya comenzó y las hinchadas multiplican sus campañas para inclinar la balanza.