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Fue una de las ganadoras más queridas de Gran Hermano y acaba de hacer una confesión sexual que sorprendió a todos

Una inesperada revelación en vivo sacudió al mundo del espectáculo cuando la querida figura rompió el silencio sobre su intimidad.

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Viviana Colmenero, la ganadora de la edición 2003 de Gran Hermano y actual conductora televisiva, generó un fuerte impacto periodístico al revelar detalles inéditos de su intimidad. A los 53 años, confirmó en una entrevista periodística que no tiene relaciones sexuales, asociando esta realidad de forma directa a su estricta soltería.

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El testimonio de la exintegrante del programa LAM se produjo durante un reportaje grabado para el portal Infobae junto al periodista Rulo Schijman. En esa conversación, la presentadora de televisión repasó su actualidad laboral al frente de ciclos enfocados en el ámbito político y analizó la evolución de su perfil mediático tras más de dos décadas de exposición pública.

La sorpresiva confesión de la expanelista provocó una inmediata repercusión en la agenda del espectáculo televisivo por la firmeza de sus conceptos sobre la sexualidad. La protagonista dejó en claro que el plano íntimo dejó de ser un objetivo en su vida diaria, supeditando cualquier acercamiento a la presencia de un compañero sentimental y a un enamoramiento real.

Al abordar la temática, la exjugadora analizó el contexto social y sostuvo: “Creo que todos tenemos menos sexo. No estoy en pareja. No me gusta tener relaciones sexuales por tenerlas”. Asimismo, la conductora reafirmó, en Infobae, su postura de evitar los encuentros informales al señalar: “Yo, en ese sentido, trato de no pensar en el sexo si es que no tengo una pareja o no estoy enamorada”.

Viviana Colmenaro.

Viviana Colmenaro.

Viviana Colmenero confesó por qué no tiene sexo

Al explicar las razones de su abstinencia, Viviana Colmenero remarcó que la falta de sexo se debe a la ausencia de un proyecto amoroso y detalló cómo concibe el inicio de una relación: “De repente pasa que te gusta alguien, conectas con alguien, pensás que conectas con alguien, porque por ahí el otro no está conectando con vos. Al principio es como una cosa platónica. Claro. Después yo espero que el hombre avance, que el hombre conquiste”.

En su análisis sobre los vínculos contemporáneos, la ganadora del reality apuntó hacia el impacto de la tecnología en las relaciones interpersonales. “Con el tema de las redes sociales, muchas veces estamos todos en nuestra zona de confort. Entonces es como que nos quedamos ahí, en ese contacto que no requiere un compromiso mayor, ¿viste?”, afirmó para graficar el distanciamiento que percibe en la actualidad.

Para ejemplificar esta problemática, la conductora rememoró un episodio reciente que vivió en el ejercicio de su labor periodística al señalar: “Una última persona que me gustó... A ver. La conocí entrevistándola. Yo también pienso que a él le pasó algo conmigo. Pero no prosperó”. De esta manera, confirmó que el contacto no logró pasar del plano laboral y platónico al plano real.

La presentadora describió además su rutina cotidiana actual sin rodeos ni tapujos sobre su estilo de vida alejado de las salidas nocturnas. “Soy re aburrida, ¿viste? No tengo sexo, no fumo, no tomo alcohol. Tuve mis años de discos, de mostrarme, de estar pensando solo en lo superficial, vivir esa fantasía de que somos todos lindos”, expresó al dar cuenta de su quiebre con el ambiente festivo.

Para finalizar su testimonio, la exmediática dejó en claro que la etapa de sobreexposición física quedó definitivamente sepultada en el pasado. “Pero después me di cuenta que eso fue una fantasía que se vivió en su momento y nada más. Que después es como que uno busca otras cosas en una pareja”, sentenció Colmenero sobre el cambio de prioridades que atraviesa a los 53 años.

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